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۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

اولین مرکز خدمات راهنمایی و رانندگی و تعویض پلاک در چناران افتتاح شد

اولین مرکز خدمات راهنمایی و رانندگی و تعویض پلاک در چناران افتتاح شد

چناران - خبرگزاری مهر: اولین مرکز ارائه دهنده خدمات راهنمایی و رانندگی و مرکز تعویض پلاک چناران با حضور مسئولین استانی و شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی در این مراسم که صبح سه شنبه برگزار شد اظهارکرد: یکی از ماموریتهای ناجا ارائه خدمات به صورت مساوی و یک نواخت به مردم و شهرهاست که در همین راستا این مرکز در این شهرستان شروع به کار می کند.

سرهنگ حمید رضا گرائلی افزود: بزودی اولین آموزشگاه رانندگی موتور سیکلت در استان شروع به فعالیت خواهد کرد و همچنین آموزشگاه رانندگی "ب یک" در نیشابور افتتاح شد.

وی ادامه داد: 110 مرکز آموزش رانندگی و 36 مرکز تعویض پلاک در استان به آحاد مختلف مردم خدمات راهنمایی و رانندگی می دهند که تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

گرائلی بیان داشت: این گونه مراکز زیر نظر موسسه راهگشا و با نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می کنند. 

کد مطلب 1688553

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