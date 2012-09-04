اذعان باراک به چالشهای پیچیده روبروی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم ، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز گذشته در مراسم اعطای جایزه امنیتی اسرائیل، اظهار داشت: اسرائیل در این روزها با چالشهای پیچیده ای از دور و نزدیک (مرزهای جغرافیایی) مواجه است. البته سران سیاسی تحولات را تا آخرین لحظه که پیش بینی نتیجه آن سخت است، نیز پیگیری می کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی باید وضعیت را جسورانه ارزیابی کنیم و در سطح بالای آمادگی برای اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز و عمل به آن در صورت لزوم قرار داشته باشیم.

خاطرنشان می شود اشاره وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به چالشهای امنیتی نزدیک رو در روی رژیم صهیونیستی به مرزهای مشترک این رژیم با مصر و لبنان مرتبط است و منظور وی از چالشهای دور به نگرانیهای تل آویو از ایران بازمی گردد.