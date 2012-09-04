ضعف صنعت ایلام به دلیل کافی نبودن تجربه/کمبود دانشگاه فنی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت که به همراه چند تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه برای بررسی اجمالی ای از واحدهای تولیدی استان ایلام به این استان سفر کرده اند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دلایل ضعف صنعتگران ایلامی ، کمبود تجربه کافی برای ورود به عرصه تولید است.

علیرضا معینی کمبود دانشگاه فنی در استان را از دیگر عوامل تاثیرگذار بر صنعت استان برشمرد و افزود: برخی صنایع در استان وجود دارند که مورد نیاز استان نیستند.

وی ادامه داد: راه اندازی این دست صنایع تولیدی در استان علاوه بر اینکه نیازی از نیازهای استان را برطرف نمی سازد بلکه به عنوان باری بر دوش مسئولان سنگینی می کنند چراکه نه به نهاده های تولید و نه به بازاری برای فروش محصولات خود دسترسی دارند.

معینی اظهار داشت: افرادی که قصد ورود به عرصه تولید دارند باید در ابتدا با یک ارزیابی سنجی دقیق نیازهای منطقه را شناسایی و اقدام به کاری کنند که در طول سایر صنایع استان باشد.

وی تصریح کرد: منظور از در طول بودن این است که یا نهادهای تولید را از سایر کارخانجات استان تهیه کنند و یا محصولاتشان به عنوان نهاده برای سایر صنایع در استان قابل عرضه باشد تا در این بین ضمن شناسایی بازار عرضه محصولات، هزینه های حمل و نقل خود را نیز کاهش دهند و در پی آن هزینه های تولیدشان کاهش یابد.

رئیس دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: استفاده از دانشجویان مستعد برای حضور در صنعت استان یکی از راهکارهای مهم در اراتقا سطح کمی و کیفی تولیدات صنایع استان خواهد بود.

اولین جایی که باید برای آن هزینه شود، تولید است

همچنین رئیس دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت، رئیس دانشکده صنایع دانشگاه بهشهر و دکتر غضنفری از اعضای هیئت علمی این دانشگاه با صنعتگران استان ایلام دیدار کردند.

در این دیدار ضمن بررسی مشکلات و معضلات پیش روی صنایع تولیدی استان، راهکارهایی از سوی دو طرف ارائه شد.

معینی در ارتباط با این دیدار به خبرنگار مهر گفت: اولین جایی که باید برای آن هزینه شود، تولید است.

وی افزود: البته منظور از هزینه ، تزریق نقدینگی به جامعه نیست چراکه افزایش نقدینگی باعث تورم و دود تورم دوباره به چشم صنعتگران می رود.

معینی ادامه داد: مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مختص استان ایلام نیست و به همین دلیل این مشکل نیز با پرداخت نقدینگی حل نخواهد شد.

وی نداشتن مهارت های مدیریتی در صنایع استان را از عوامل مهم بر تولید برشمرد و اظهار داشت: صرفا ورود به عرصه تولید به معنای داشتن تجربه و توانایی مدیریت نیست و همین عامل نیز در برخی از صنایع استان مشهود است.

رئیس دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت به نقش بازاریابی در تولید اشاره کرد و تصریح کرد: محصولات تولیدی اگر به راحتی به فروش نرسند و در دسترس مصرف کننده قرار نگیرند، هزینه های انبار و ... را بر تولید کننده تحمیل می کنند و مشکلی بر مشکلات تولید می افزایند.

معینی در پایان به معضل گرد و غبار در استان اشاره کرد و افزود: وجود پدیده گرد وغبار باعث فرسایش زودهنگام دستگاه های تولید شده و در شرایط کنونی، هزینه ای مضاعف بر سایر هزینه های تولیدکنندگان می افزاید.