رفتار بی انصافانه رانندگان با مسافران پرندی/ مسئولان قول مساعد دادند

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیش از 80 اتوبوس کار جابجایی مسافران این شهر را به دو ایستگاه صادقیه در خط دو و شاهد در خط یک مترو انجام می دهند.

بیشتر این اتوبوس ها که درصدی از آنها قدیمی است و همیشه گله و شکایت مسافران را در پی داشته است در مسیر پرند - صادقیه و تحت پوشش سازمان اتوبوسرانی شهرستان رباط کریم و مابقی اتوبوس های جدیدی هستند که تحت پوشش شرکت عمران پرند و در مسیر پرند-شاهد مسافران را جابجا می کنند.

با تحویل ده ها هزار واحد از واحدهای مسکن مهر و روند روبه رشد جمعیت و به تبع آن افزایش مسافران، موجبات نارضایتی شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی شهر جدید پرند فراهم شده به طوری که در ساعات اولیه صبح ازدحام مسافران بسیار زیاد است این درحالی است که حجم زیادی از شهروندان با وسیله نقلیه شخصی شهر را به مقصد تهران ترک می کنند.

مسیر پرند – شاهد به دلیل نبود ترافیک و انتقال سریع مسافران به خط یک مترو، مورد استقبال مسافران واقع شده است از این رو مسیر شاهد ازدحام بیشتری از مسافر را در خود دارد چنانچه مسافران این خط در ایستگاه های انتهایی به زحمت سوار اتوبوس شده یا جا می مانند.

تخلف برخی از اتوبوسرانان از وظیفه ذاتی خود

در برخی از روزها و در ساعات اولیه صبح متاسفانه برخی از رانندگان اتوبوس که چندان نظارتی را از سوی مسوولان امر بر خود شاهد نیستند بدون توقف در ایستگاه های انتهایی و به بهانه اینکه مسافران می گویند توقف نکنید، افراد حاضر در ایستگاه را سوار نمی کنند.

تعدادی از مسافران جامانده از اتوبوس به دلیل عدم توقف راننده در گفتگو با خبرنگار مهر از بی توجهی و بی مهری مسوولان به خود گفتند و انتقاد شدید خود را از وضعیت موجود اعلام کردند.

یکی از مسافران که خود را کارمند معرفی می کند به خبرنگار مهر گفت: این برای بار چندم است که اتوبوس در ساعات اولیه بخصوص ساعت 6 صبح برای ما ترمز نمی کند و از کار خود مانده و با تاخیر و توبیخ مدیرمان مواجه می شویم.

مسافران سرپایی و عذابی دردناک در ساعات اولیه صبح

وی با بیان اینکه هر روز محکوم به ایستادن و مسافر سرپایی بودن با اعمال شاقه هستیم، ادامه داد: روزهایی هم که موفق به سوارشدن می شویم باید تا تهران روی پا با وضعیتی ناجور بایستیم به طوری که تعدادی زیاد خانم و آقا سرپا هستند و این وضع بیشتر خانم ها را معذب می کند.

مسافری دیگر که خود را کارمند دانشگاه معرفی می کند به خبرنگار مهر گفت: در درجه اول باید از طرف همه شهروندان از مسوولان خدمات شهری برای راه اندازی خط شاهد، افزایش اتوبوس ها و کم کردن فاصله زمانی تشکر کنم اما نظارت و رسیدگی هم لازم است چرا که این اتوبوس ها ظرفیت 45 مسافر را دارد در حالی که در ساعات اولیه صبح برخی از آنها بیش از 70 مسافر را جابجا می کنند و این نیازمند توجه مسوولان است.

وی می گوید: بعضی اوقات 30 تا 35 نفر مسافر ایستاده در اتوبوس هستند و معلوم نیست که اگر خدای ناکرده اتفاقی پیش بیاید کدام مسوول پاسخگو خواهد بود این درحالی است که موضوع از سوی مسافران با مسوولان شهری با خواهش و تمنا در میان گذاشته شده اما به جز فاصله کم کردن اتوبوس ها به 20 دقیقه که بسیار کم است اقدامی صورت نگرفته است.

تعدادی مسافر دیگر که بخش اعظمی از آنها را خانم ها تشکیل می دهند معتقدند که فریادشان به جایی نمی رسد و هر روز یا باید دیر به کار برسند یا سرپا باستند و شاهد تغییر و تحولی نباشند، حداقل فاصله زمانی اتوبوس ها را در ساعات شلوغی کمتر از زمان حاضر کنند.

آنها به خبرنگار مهر گفتند: مدتی است که شهرداری در پرند مستقر شده اما هنوز تلاش و فعالیتی از این نهاد در حمل و نقل عمومی دیده نمی شود در حالی که شهردار 3 فاز پرند را تحویل گرفته اما مسافران در فاز یک و صفر از اتوبوس ها جا می مانند یا هر روز باید سرپا بایستند.

آنان تاکید کردند: مسافران پرند، خواستار رسیدگی، نظارت و خدمت رسانی بیشتر از سوی مسوولان شهری هستند تا از مشکلات موجود رهایی بیابند و از دولت و مسوولان شهرداری می خواهند تا در روند توسعه و احداث متروی پرند توجه بیشتری صورت گیرد و معضلات و مشکلات حمل و نقل عمومی شهروندان پرند را درک کنند.

قول مساعد مدیر خدمات شهری پرند برای رفع مشکل

مدیر خدمات شهری شهر جدید پرند با پیگیری موضوع توسط خبرنگار مهر قول مساعد برای رفع مشکل را داد و گفت: چنین اتفاقی نباید در عرصه خدمات شهری بیفتد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کند.

وحید صفرزاده در گفتگو خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: به مسوول مربوط تذکر لازم را داده و ضمن بیان اینکه چنین اتفاقاتی نباید در مجموعه خدمات شهری رخ دهد از وی خواسته ایم تا هرگونه تغییر و تصمیمی قبل از اجرا به اطلاع شهروندان برسد و اتوبوس ها تا ایستگاه پایانی در خدمت مسافران باشد.

وی یادآور شد که برای حل این مشکل شهروندان و با هدف خدمت رسانی و مساعدت خدمات شهری شرکت عمران، اتوبوس های ساعت اولیه افزایش و فاصله های زمانی از 20 دقیقه به یک ربع کاهش یافته تا موجبات رضایت مسافران فراهم شود که امیدواریم این روند برای رفاه حال مسافران ادامه داشته باشد ضمن اینکه نظارت کافی بر کار اتوبوس ها و برخی رانندگان را نیز اعمال خواهیم کرد.

احسان عربی مفرد