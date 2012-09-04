به گزارش خبرگزاری مهر، بانک ‌مرکزی اعلام کرد: میزبانی شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم‌تعهد ضمن این که توجه جهانیان را به حضور هیات‌های نمایندگی 120 کشور جهان در تهران جلب نمود، فرصت بی‌بدیلی را فراهم ساخت تا شرکت‌کنندگان در این اجلاس، از گنجینه بی‌مانند «خزانه جواهرات ملی» بازدید کنند تا با بخشی از تاریخ کهن و پرفراز و نشیب این مرز و بوم ، ذوق و قریحه سرشار هنرمندان خوش‌ذوق و خلاقیت‌های هنری صنعتگران ایرانی بیش از پیش آشنا شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران به عنوان متولی خزانه جواهرات ملی طی روزهای برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در پایتخت، درهای خزانه جواهرات ملی را به‌روی بازدیدکنندگان گشود و هیات بازگشایی خزانه جواهرات ملی و راهنمایان خزانه تلاش فراوان و سعی وافر داشتند تا اطلاعات لازم را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند.

خزانه‌ جواهرات ملی فراتر از یک موزه بوده و گنجینه‌ای‌گرانبها از ثروت ملی کشور ایران است. این مجموعه هنری، تاریخی در جهان منحصر به فرد می باشد. وجود هزاران موزه در کشور، نمایانگر تمدن،تاریخ و فرهنگ غنی این مرز و بوم است.زمانی ارزش واقعی داشتن این موزه ها و گنجینه ها مشخص خواهد شد که در معرض دید همگان قرار گیرد. برگزاری اجلاس‌ها و نشست‌های بین المللی، فرصت خوبی برای معرفی فرهنگ و تمدن این سرزمین پهناور است.

خزانه جواهرات ملی در صیانت بانک مرکزی قرار دارد و بازدید از آن برای عموم آزاد است.

