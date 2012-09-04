تشکیل سازمان بیمه سلامت به تعویق افتاد/ در انتظار تصمیم وزیر تعاون

سیدعبدالله عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زمان تشکیل سازمان بیمه سلامت که گفته می شد تا 15 شهریور ماه است، افزود: قرار بود سازمان بیمه سلامت در نیمه شهریور ماه تشکیل شود اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

وی تاکید کرد: برای تشکیل سازمان بیمه سلامت منتظر تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم و ابتدا باید در مورد انتخاب مدیرعامل و موضوعات دیگر در سازمان بیمه سلامت تصمیم گیری و سپس نسبت به تشکیل آن اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این خصوص با وزیر تعاون صحبت خواهیم کرد و به محض اخذ تصمیمات لازم اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که بزودی نسبت به تشکیل سازمان بیمه سلامت اقدامات لازم به عمل آید.

این در حالی است که بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بود، ساز و کارهای لازم برای تشکیل سازمان بیمه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و تا پایان اسفند 90 برای تشکیل ابلاغ کند که این اتفاق رخ نداد و در نهایت پس از گذشت یک سال و نیم از برنامه پنجم توسعه، مدتی قبل اساسنامه سازمان بیمه سلامت توسط شورای نگهبان و هیئت دولت تایید و ابلاغ شد.