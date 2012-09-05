دو شرکت تعاونی چهار محال و بختیاری در سطح ملی برتر شناخته شدند

داوود شیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 9 شرکت تعاونی در این استان در جشنواره تعاونی برتر شرکت کرده اند که دو تعاونی از 9تعاونی شرکت کننده در این جشنواره به عنوان تعاونی برتر شناخته شده است.

وی تصریح کرد: در بحث تعاونی ها این استان رتبه های اول تا سوم را در کشور توانسته است کسب کند.

شیوندی با اشاره به اینکه مقاوم سازی در صنعت ساختمان امری است لازم و ضروری عنوان کرد: باید از عدم مقاوم سازی جلوگیری شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری ادامه داد: تعاونی های استان را باید با حمایت های مالی، هدایت و نظارت به بهره برداری رساند.

شیوندی یادآور شد: فارق التحصیلان بخش صنعت صنایع دستی در قلعه چالشتر مشغول فعالیت هستند و این اداره 70 میلیون تومان در اختیار آنها قرار داده تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی اذعان داشت: یکی از راهکارهای اقتصادی تاکید برتعاون است و باید آنها را حمایت کرد.

شیوندی یادآور شد: مشاغل خانگی در این استان رتبه پنجم کشور را به دست آورده که نشان از حمایت بانکهای این استان است.