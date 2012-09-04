رایزنی مقامات لبنان و موریتانی/امام موسی صدر محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عدنان منصور وزیر خارجه لبنان شب گذشته با محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهور موریتانی دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام طرفین رایزنی کرد.

مسئله ربوده شدن امام موسی صدر در ده های گذشته مهمترین موضوع مورد بررسی در این دیدار بود. منصور پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما تحقیقات درباره امام موسی صدر را با جدیت و به دور از جار و جنجال پیگیری می کنیم تا به حقیقت مورد نظر دست یابیم.

وزیر خارجه لبنان در ادامه ابراز امیدواری کرد که مقامات موریتانی به لبنان برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر کمک کنند.

روزنامه النهار لبنان اخیرا در گزارشی اعلام کرده بود: وزارت خارجه لبنان چند هفته پیش به مقامات موریتانی خبر داده بود که عدنان منصور در نظر دارد با سفر به این کشور با "عبدالله السنوسی" مقام اول امنیتی رژیم معمر قذافی دیدار کند که این تقاضا با پاسخ مثبت مقامات موریتانی مواجه شد.