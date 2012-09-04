پرتیراژترین کتاب کودک و نوجوان ایران در نمایشگاه کتاب مسکو

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، جمهوری اسلامی ایران، امسال نیز حضوری پررنگ در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو خواهد داشت.
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو، موسسه نمایشگاههای فرهنگی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و بنیاد مطالعات اسلامی، نمایندگان کشورمان در این نمایشگاه و بازار بزرگ کتاب مسکو که مهمترین و معتبرترین رویداد در عرصه نشر و کتاب در روسیه محسوب میشود، هستند.
این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو برگزار میشود و در آن بیش از 300 ناشر از 20 کشور مانند آلمان، فرانسه، اتریش، بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، عربستان، بلاروس و ... شرکت خواهند کرد.
جلد ترجمه روسی «قصههای خوب برای بچههای خوب» اثری که در نمایشگاه کتاب مسکو عرضه میشود
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه بیش از 50 اثر از منشورات خودبه زبان روسی را در موضوعات مختلف در این نمایشگاه در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد داد. از جمله آثار رایزنی فرهنگی که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، ترجمه 6 دفتر مثنوی، تفسیر سوره حمد، عیسی و مریم در عرفان اسلامی، نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، دو جلد از قصههای خوب برای بچههای خوب، داستانهای معاصر در دو جلد، داستانهای اخلاقی و چند اثر از استاد شهید مطهری را میتوان نام برد.
همچنین در این نمایشگاه از کتب دفتر ششم مثنوی، عیس و مریم در عرفان اسلامی، قصههای خوب برای بچههای خوب و داستانهای اخلاقی که از جدیدترین منشورات این رایزنی است، رونمایی خواهد شد.
علاقمندان ادبیات داستانی معاصر ایران میتوانند ترجمه روسی «رمان روی ماه خداوند را ببوس» اثر مصطفی مستور، نویسنده معاصر کشورمان را از غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو تهیه کنند.
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