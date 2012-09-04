توجه به بخش تعاون اشتغال پایدار را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر سه شنبه در جلسه نشست فعالان عرصه تعاون در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان نگاه ویژه دولت نهم و دهم را به بخش تعاون بسیار خوب عنوان کردو افزود: توجه به این بخش زمینه رشد و ترقی در جامعه را به دنبال دارد .

وی اظهار داشت:تعاون مرجوعی است که جمعی از افراد برای رفع نیازهای مشترک اجتماعی و فرهنگی در قالب یک مسئله واحد و نظارت دموکراتیک در کنار هم قرار می گیرند .

معاون برنامه ریزی استانداری استان زنجان گفت:در کشورهای مختلف به این بحث تعاون پرداخته شده ولی به سرانجام نرسیده و بحث نظام سرمایه داری براین بحث غلبه کرده چرا که 99 درصد امکانات در اختیار یک درصد جامعه قرار گرفته و یک درصد در مقابل 99درصد قرار دارد و این امر نشان از نظام سرمایه داری می باشد .

عباسی تاکید کرد:از صدر اسلام تاکنون به بحث تعاون تاکید شده چرا که تعاون همکاری وهمراهی افرادی برای توسعه کشور در همه حوزه ها است.

وی،با اشاره به اینکه، تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون و نگاه ویژه ای به صندوق ضمانت و اتاق تعاون در دولت نهم و دهم شده است گفت: دولت در صدد توسعه هر بیشتر بخش تعاون است.

معاون برنامه ریزی استانداری استان زنجان گفت :اتاق تعاون استان عضو شورای گفتگو است که این امر در توسعه این بخش بسیار موثر است و در این راستا باید مطالبات به حق در سطح ملی را لحاظ کرد .

عباسی ، با اشاره به نامگذاری سال ازسوی مقام معظم رهبری افزود:در راستای تحقق این شعار باید ظرفیتها در استان شناسایی و از کلیه پتانسیلها به نحو احسن استفاده کرد و در این راستا تعاون استان الگویی برای سایر استانها باشد .

وی یاد آور شد: مسال سال سرنوشت سازی است و در این راستا باید بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ها با هم تعامل داشته باشند تا با اهداف و استراتژی های تعاون رسید .

معاون برنامه ریزی استانداری استان زنجان در ادامه افزود: رراستای توسعه بخش تعاون و محقق کردن شعار سال باید توجه به کار آفرینان، روان سازی امور تعاونی، بالابردن وافزایش سهم تعاون در تسهیلات بانکی ، تقویت ضعفها و شناسایی آسیبها به عنوان راهبردهای ویژه در دستور کار تعاون قرار گیرد .

عباسی گفت: تعونی های دانش بنیان نیز در راستای توسعه بحث تعاون از کلیه ظرفیتها و تسهیلات به نحو احسن استفاده کنند.

وی بر اطلاع رسانی از تعاونیهای برتر و فعال استان زنجان و اولویت دادن مدیران مربوطه استان به این شرکتهای تعاونی تأکید کرد و افزود: رعایت این مسائل در ایجاد و تشکیل شرکتهای تعاونی جدید در استان مفید است.

معاون برنامه ریزی استانداری استان زنجان گفت: باید توجه دقیق و جدی به بحث کارآفرینی در استان مد نظر قرار گیرد و اهداف و استراتژی تعاون و راهبردهای آن با همکاری و تعامل بخشهای مختلف و کارآفرینی محقق شود.

عباسی ادامه داد: اتاق تعاون در فعالیتهای اقتصادی و عضویت در صندوق توسعه ملی نقش بسیار تاثیر گذاری دارد.