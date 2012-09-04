محمدصالحی به مهر خبر داد: درخشش کاراته‌کا های کرمانشاهی در مسابقات لیگ جهانی/ یک طلا و یک نقره سهم کرمانشاه

ناصر محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سعید احمدی و سامان حیدری دو کرمانشاهی حاضر در مسابقات لیگ جهانی که در ترکیه برگزار شد موفق به کسب مدال شدند.وی افزود: سعید احمدی در وزن منفی 67 کیلو گرم با شکست حریف ارمنستانی خود توانست به مدال طلای این مسابقات دست یابد.وی ادامه داد: سامان حیدری دیگر کرمانشاهی حاضر در این مسابقات توانست مدال نقره وزن به اضافه 84 کیلو گرم را کسب کند. محمد صالحی تصریح کرد: این مسابقات در چهارمین مرحله لیگ جهانی کارته وان ترکیه در شهر استانبول با حضور 315 ورزشکار از 47 کشور جهان در حال برگزاری است.وی اضافه کرد: از استان کرمانشاه سه کارته کا به همراه مربی کرمانشاهی تیم ملی بزرگسالان جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.