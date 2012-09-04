گره ترافیکی جاده ورامین رفع شد/ ایمنی پرترددترین محور جنوب تهران

علیرضا اسفراینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور روان سازی ترافیک و کاهش زمان انتظار خودروها، چهار راه تقی آباد اصلاح هندسی شد و به این ترتیب گره ترافیکی جاده ورامین رفع شد.

وی ادامه داد: جاده ورامین – ری ارتباط دهنده شهرری به شهرستان ورامین است و نصب 450 نیوجرسی، تغییر فازهای چراغ راهنمایی و رانندگی زمان دار و تعریض بخشی از خیابان مصطفی خمینی از جمله اقداماتی بوده که به منظور کاهش حجم ترافیک در تقاطع تقی آباد انجام شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 تهران بیان داشت: رفع گره ترافیکی چهارراه تقی آباد از مهمترین نیازمندی های شهروندان استفاده کننده از معبر شریانی جاده ورامین بود.

وی اضافه کرد: کاهش زمان انتظار خودروهای عبوری، رفع بار ترافیکی جاده ورامین تا پل عبدالرحمن صوفی، عدم انسداد راستگرد ورودی به جاده ورامین از بزرگراه شهید آوینی و کاهش آلاینده های زیست محیطی از مهمترین اهداف طرح مورد اشاره است.

اسفراینی نژاد ادامه داد: روزانه بالغ بر 5800 خودرو از این تقاطع عبور می کنند که عملیات اصلاح هندسی و کاهش تعداد فازهای چراغ راهنمایی، نقش مؤثری در روان سازی ترافیک این محل خواهد داشت.

وی یادآور شد: به منظور افزایش ایمنی عبور عرضی عابران پیاده از جاده ورامین، به زودی یک دستگاه پل عابر پیاده نیز در ضلع شمالی تقاطع تقی آباد نصب می شود.