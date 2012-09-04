  1. استانها
  2. تهران
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

اسفراینی نژاد به مهر خبر داد:

گره ترافیکی جاده ورامین رفع شد/ ایمنی پرترددترین محور جنوب تهران

گره ترافیکی جاده ورامین رفع شد/ ایمنی پرترددترین محور جنوب تهران

شهرری – خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به اصلاح هندسی چهار راه تقی آباد، از رفع گره ترافیکی تقاطع مذکور در جاده ورامین خبر داد.

علیرضا اسفراینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور روان سازی ترافیک و کاهش زمان انتظار خودروها، چهار راه تقی آباد اصلاح هندسی شد و به این ترتیب گره ترافیکی جاده ورامین رفع شد.

وی ادامه داد: جاده ورامین – ری ارتباط دهنده شهرری به شهرستان ورامین است و نصب 450 نیوجرسی، تغییر فازهای چراغ راهنمایی و رانندگی زمان دار و تعریض بخشی از خیابان مصطفی خمینی از جمله اقداماتی بوده که به منظور کاهش حجم ترافیک در تقاطع تقی آباد انجام شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 تهران بیان داشت: رفع گره ترافیکی چهارراه تقی آباد از مهمترین نیازمندی های شهروندان استفاده کننده از معبر شریانی جاده ورامین بود.

وی اضافه کرد: کاهش زمان انتظار خودروهای عبوری، رفع بار ترافیکی جاده ورامین تا پل عبدالرحمن صوفی، عدم انسداد راستگرد ورودی به جاده ورامین از بزرگراه شهید آوینی و کاهش آلاینده های زیست محیطی از مهمترین اهداف طرح مورد اشاره است.

اسفراینی نژاد ادامه داد: روزانه بالغ بر 5800 خودرو از این تقاطع عبور می کنند که عملیات اصلاح هندسی و کاهش تعداد فازهای چراغ راهنمایی، نقش مؤثری در روان سازی ترافیک این محل خواهد داشت.

وی یادآور شد: به منظور افزایش ایمنی عبور عرضی عابران پیاده از جاده ورامین، به زودی یک دستگاه پل عابر پیاده نیز در ضلع شمالی تقاطع تقی آباد نصب می شود.

کد مطلب 1688733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها