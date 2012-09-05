میلاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: خوشبختانه تیم ما امسال وضعیت خوبی دارد و یحیی گل‌محمدی توانسته است به خوبی جای ویسی را پر کند. اسکلت تیم ما نسبت به فصل گذشته حفظ شده است و به همین خاطر نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

وی که تاکنون برای صبا چهار گل به ثمر رسانده است، در این باره یادآور شد: من اول فصل هم گفتم که کارم گلزنی نیست. با این حال به خاطر حضور در برنامه‌های هجومی موفق شدم چهار گل بزنم. عملکردم در هفته‌های گذشته هم بد نبوده است و برای صبا یک پنالتی گرفتم و یک پاس گل هم داده‌ام.

نوری تاکید کرد: به خاطر عملکردم توقع داشتم که به تیم ملی دعوت شوم. با این حال باز هم تلاش می‌کنم تا نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کنم. من در یکی، دو سال گذشته به آنچیزی که در فوتبال می‌خواستم نرسیدم و سعی می‌کنم عقب ماندگی‌ام را جبران کنم.

وی در پایان درباره خداحافظی موقت گل‌محمدی از بازیکنان که گفته می‌شود به خاطر دلخوری بازیکنان نیمکت نشین بوده است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. شاید اگر تیم ما پر ستاره بود می‌شد گفت که بازیکنان از نیمکت نشینی دلخور هستند ولی اینطور نیست.گل‌محمدی با بازیکنان یکدل است و راحت در دل بازیکنان جا پیدا کرده است.