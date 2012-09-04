حلق آویز شدن روش 54 درصد خودکشی ها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در ایران و بسیاری از کشورهای جهان خودکشی اقدام ناپسند بوده و مورد نکوهش قرار می گیرد اما با این وجود آمار افرادی که سالیانه در جهان از این طریق به زندگی خود پایان می‌دهند رو به افزایش است.

سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی در ادامه پژوهشهای خود به نتایجی دست یافته که این تحقیقات از سه هزار و 513 مورد خودکشی انجام شده است.

بر اساس نتایج این تحقیقات بالاترین تعداد خودکشی به ترتیب با 380 و 345 مورد مربوط به ماههای مرداد و تیر و کمترین آن به ترتیب با 231 و 236 مورد مربوط به ماههای بهمن و دی بود.

همچنین از نظر فصل نیز بیشترین خودکشی ها با هزار و 40 مورد مربوط به تابستان و کمترین آن با 726 مورد مربوط به فصل زمستان است.

در این تحقیقات مشخص شده است که استان مرکزی با 39.5 درصد بیشترین میزان خودکشی در فصل زمستان و خراسان جنوبی با 46.4 درصد بیشترین میزان خودکشی در فصل تابستان را به خود اختصاص می دادند. این در حالی است که ارتباط معنی داری بین شیوه های اقدام به خودکشی و فصول سال دیده می شود به نحوی که استفاده از شیوه خود سوزی در فصل زمستان بیش از سایر فصلها بوده است.

بر اساس این تحقیق به طور کلی حلق آویز با 53.7 درصد بیشترین شیوه مورد استفاده در خودکشی ها و کمترین آن با 6.8 درصد خودکشی با سلاح گرم بوده است.

یادآور می شود در این پژوهش جامعه مورد مطالعه افرادی بودند که طی زمستان 1388 تا زمستان 1389 در ایران اقدام به خودکشی کرده‌اند و جسد آنان برای بررسی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده‌است.‬