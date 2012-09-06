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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

فامیلی به مهر خبر داد:

برگزاری مسابقات ملی دانشجویان انجمن بتن ایران در گرمسار

برگزاری مسابقات ملی دانشجویان انجمن بتن ایران در گرمسار

گرمسار - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی از برگزاری دهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی انجمن بتن ایران در گرمسار خبر داد.

هرمز فامیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهمین دوره مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران به منظور ارتقاء سطح علمی– فرهنگی دانشجویان و اساتید موسسه آموزش عالی برای نخستین بار در استان سمنان و شهرستان گرمسار برگزار می شود.

وی اظهار داشت: دهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی با حمایت علمی انجمن بتن ایران، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی ایران و شهرداری و شورای اسلامی شهر گرمسار در محل موسسه علاءالدوله سمنانی برگزار می شود.

 مدیر موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی در پایان تصریح کرد: محورهای تخصصی این دوره از مسابقات شامل رقابت در بتن سبک پر مقاومت توسط دانشجویان، رقابت در سازه محافظ تخم مرغ (EPD) و محافظ تخم مرغ (EPD ) با بتن الیافی است.

مسابقات دانشجویی بتن ایران در تاریخ بیست و سوم شهریور ماه سالجاری در محل موسسه آموزشی علاءالدوله سمنانی گرمسار صورت می گیرد.

کد مطلب 1688766

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