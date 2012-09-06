برگزاری مسابقات ملی دانشجویان انجمن بتن ایران در گرمسار

هرمز فامیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهمین دوره مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران به منظور ارتقاء سطح علمی– فرهنگی دانشجویان و اساتید موسسه آموزش عالی برای نخستین بار در استان سمنان و شهرستان گرمسار برگزار می شود.

وی اظهار داشت: دهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی با حمایت علمی انجمن بتن ایران، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی ایران و شهرداری و شورای اسلامی شهر گرمسار در محل موسسه علاءالدوله سمنانی برگزار می شود.

مدیر موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی در پایان تصریح کرد: محورهای تخصصی این دوره از مسابقات شامل رقابت در بتن سبک پر مقاومت توسط دانشجویان، رقابت در سازه محافظ تخم مرغ (EPD) و محافظ تخم مرغ (EPD ) با بتن الیافی است.

مسابقات دانشجویی بتن ایران در تاریخ بیست و سوم شهریور ماه سالجاری در محل موسسه آموزشی علاءالدوله سمنانی گرمسار صورت می گیرد.