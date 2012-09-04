  1. جامعه
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

رئیس جامعه معلولان خواستار شد؛

همسان سازی جوایز قهرمانان پارالمپیک با المپیک

همسان سازی جوایز قهرمانان پارالمپیک با المپیک

رئیس جامعه معلولان ایران خواستار برابری جوایز قهرمانان پارالمپیک با المپیک شد و گفت: برای هر مدال آور طلای پارالمپیک 200 سکه بهار آزادی اختصاص داده شود.

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آنکه پارالمپیک خود تبعیضی مضاعف علیه معلولان است و حتی پارالمپیک به معنای حاشیه های المپیک است، از رئیس جمهور درخواست می شود نسبت به برابری جوایز قهرمانان معلول جهان با قهرمانان غیر معلول اقدام کند.

به گفته وی، با آنکه در عرصه بین الملل توسط معلولان بیشتر از ورزشکاران غیر معلول و افراد عادی پرچم ایران به احتزاز در می آید اما متاسفانه جوایز آنان بسیار کمتر است.

رئیس جامعه معلولان ایران با تقدیر از تلاش معلولان کشور برای نشان دادن توانمندیها در عرصه های بین المللی خواستار جایزه 200 سکه بهار آزادی برای هر مدال آور طلای پارالمپیک شد.

وی گفت: هنوز تعهدات دولت و نهادهای مربوطه در مراسم تقدیر از قهرمانان پارالمپیک دوره های قبل برآورده نشده و قهرمانان معلول دوره های گذشته مشکلاتی مانند بیمه ، مسکن، مستمری و... دارند.

محمودنژاد با تشکر از رئیس سازمان بهزیستی برای حضور در جمع شرکت کنندگان پارالمپیک در لندن، اظهار داشت: با توجه به آنکه بهزیستی متولی امور معلولان است باید ارتباط تنگاتنگی با ورزش داشته و حقوق معلولان را استیفا نماید.

کد مطلب 1688771

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها