همسان سازی جوایز قهرمانان پارالمپیک با المپیک

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آنکه پارالمپیک خود تبعیضی مضاعف علیه معلولان است و حتی پارالمپیک به معنای حاشیه های المپیک است، از رئیس جمهور درخواست می شود نسبت به برابری جوایز قهرمانان معلول جهان با قهرمانان غیر معلول اقدام کند.

به گفته وی، با آنکه در عرصه بین الملل توسط معلولان بیشتر از ورزشکاران غیر معلول و افراد عادی پرچم ایران به احتزاز در می آید اما متاسفانه جوایز آنان بسیار کمتر است.

رئیس جامعه معلولان ایران با تقدیر از تلاش معلولان کشور برای نشان دادن توانمندیها در عرصه های بین المللی خواستار جایزه 200 سکه بهار آزادی برای هر مدال آور طلای پارالمپیک شد.

وی گفت: هنوز تعهدات دولت و نهادهای مربوطه در مراسم تقدیر از قهرمانان پارالمپیک دوره های قبل برآورده نشده و قهرمانان معلول دوره های گذشته مشکلاتی مانند بیمه ، مسکن، مستمری و... دارند.

محمودنژاد با تشکر از رئیس سازمان بهزیستی برای حضور در جمع شرکت کنندگان پارالمپیک در لندن، اظهار داشت: با توجه به آنکه بهزیستی متولی امور معلولان است باید ارتباط تنگاتنگی با ورزش داشته و حقوق معلولان را استیفا نماید.