کمک های بشردوستانه مردم ایتالیا به تبریز رسید

سیداحمد نعمتی مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: یک فروند هواپیمای اختصاصی باری آنتونوف 26 حامل این محموله 15 تنی ، صبح امروز چهارشنبه با حضور آلبرتو برادینی ، سفیر ایتالیا در تهران در فرودگاه بین المللی تبریز به زمین نشست.



وی افزود: محتوای این محموله کمک های انسان دوستانه شامل ژنراتور برق ، مخزن آب، سرویس های بهداشتی صحرایی و چادر گروهی به وزن 15 تن است.



نعمتی در ادامه اظهار کرد: این محموله پس از دریافت ، جهت تحویل به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی در اختیار جمعیت هلال احمر استان قرار گرفت.



قبلا کمک های انسان دوستانه مردم ژاپن نیز برای زلزله زدگان این استان ارسال شده است.

