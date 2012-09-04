به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پلیس ایرلند شمالی برای مهار خشونتهادر بلفاست از گلولههای پلاستیکی استفاده کرده است. گزارشها نشان میدهد که در جریان این تیراندازی ها دو نفر مورد اصابت گلولههای پلاستیکی قرار گرفته اند.
گزارشها نشان میدهد که معترضان در منطقه شانکیل (Shankill) بلفاست اقدام به آتش زدن خودروها و اتوبوسها کردهاند. همچنین تعداد زیادی از اعضای گروه «نیروی داوطلب اولستر» از بخشهای مختلف بلفاست برای کمک به دوستان خود به منطقه شانکیل رفتهاند. شین فن اعلام کرده است نیروی داوطلب اولستر و انجمن دفاع اولستر مسئول اصلی خشونتهای شب گذشته هستند.
به گزارش پلیس درگیری میان کاتولیکها و پروتستانها پس از آن رخ داد که پروتستانها تلاش داشتند رژه جمهوریخواهان کاتولیک را برهم بزنند. روز شنبه نیزبر اثر درگیری میان پلیس و هواداران کاتولیک و پروتستان چهار افسر پلیس بر اثر شدت جراحات وارد شده راهی بیمارستان شدند و 43 افسر پلیس نیز دچار جراحات سطحی شدند.
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