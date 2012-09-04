به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پلیس ایرلند شمالی برای مهار خشونت‌هادر بلفاست از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده است. گزارش‎ها نشان می‌دهد که در جریان این تیراندازی ها دو نفر مورد اصابت گلوله‌های پلاستیکی قرار گرفته اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که معترضان در منطقه شانکیل (Shankill) بلفاست اقدام به آتش زدن خودروها و اتوبوس‌ها کرده‌اند. همچنین تعداد زیادی از اعضای گروه «نیروی داوطلب اولستر» از بخش‌های مختلف بلفاست برای کمک به دوستان خود به منطقه شانکیل رفته‌اند. شین فن اعلام کرده است نیروی داوطلب اولستر و انجمن دفاع اولستر مسئول اصلی خشونت‌های شب گذشته هستند.



به گزارش پلیس درگیری میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها پس از آن رخ داد که پروتستان‌ها تلاش داشتند رژه جمهوریخواهان کاتولیک را برهم بزنند. روز شنبه نیزبر اثر درگیری میان پلیس و هواداران کاتولیک و پروتستان چهار افسر پلیس بر اثر شدت جراحات وارد شده راهی بیمارستان شدند و 43 افسر پلیس نیز دچار جراحات سطحی شدند.

جورج کلارک رئیس پلیس ایرلند شمالی در همین ارتباط می‌گوید: من از حمله یه نیروهای پلیس هم خشمگینم و هم ناراحت چرا که بروز هر نوع ناامنی نه تنها زندگی تمام شهروندان را به خطر می‌اندازد، بلکه موجب کاهش اعتماد دیگران به جامعه ما می‌شود و خسارات مادی فراوانی نیز بر جای می‌گذارد. خشونت هیچگاه راه حل مناسبی برای حل و فصل اختلافات نبوده است.

در طی چند دهه گذشته در جریان خشونت‌های فرقه‌ای میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌های ایرلند شمالی نزدیک به 3500 نفر جان خود را از دست داده‌اند. البته این دو گروه در سال 1998 یک توافقنامه صلح به امضا رسانده‌اند، هر چند در بسیاری از موارد به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند.