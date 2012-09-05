اداره نم توسط ایران حکیمانه بود/کویت حامی برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم المبارکی در حاشیه اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار داشت: ما با تهدید ایران برای توقف برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور مخالف هستیم و هر گونه تهدید به حمله علیه ایران را محکوم می کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: "ان.پی.تی" به اعضای خود اجازه داشتن برنامه هسته ای صلح آمیز را می دهد و از آنجایی که ایران یکی از اعضای قدیمی این معاهده منع تکثیر تسلیحات کشتار جمعی است لذا برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز حق این کشور است.

المبارکی در ادامه گفت: اگر مسئله ای در مورد برنامه هسته ای ایران وجود دارد باید تنها از طریق مذاکره حل و فصل شود.

اداره اجلاس جنبش غیرمتعهدها توسط ایران کاملا حکیمانه و عقلانی بود و سخنرانی رهبر ایران بسیار وسیع، کامل و جامع بود.

معاون وزیر خارجه کویت در بخش دیگر سخنان خود گفت: در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران مسئله بسیار با اهمیتی مطرح شد و آن مشارکت جمعی در مدیریت جهان بود به این معنی که در شرایط فعلی انحصارطلبی در مدیریت جهان از سوی کشورها قابل قبول نیست و کشورهای دنیا با حکومت تنها چند کشور بر جهان مخالف هستند.

وی خاطرنشان کرد همانطور که در اجلاس جنبش غیرمتعهد گفته شد ساختار سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت باید اصلاح شود و ما با این مسئله کاملا موافق هستیم.

جاسم المبارکی در ادامه اجلاس نم در تهران را موفقیت آمیز توصیف و اعلام کرد: اداره اجلاس جنبش غیرمتعهدها توسط ایران کاملا حکیمانه و عقلانی بود و سخنرانی رهبر ایران بسیار وسیع، کامل و جامع بود.

معاون وزیر خارجه کویت تصریح کرد: ایران بر اساس مدارکی که در اجلاس نم ارائه کرد می تواند به برنامه هسته ای صلح آمیز خود ادامه دهد و ما همه حمایت خود را از ادامه برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور اعلام می کنیم.

وی در پایان گفت: ایران منزوی نشده است. ایران کشور برادر و دوست کویت است و ما همواره گفته ایم ایران همیشه دنبال صلح و آرامش بوده و روابط تهران و کویت بر همین مبنا است.

مصاحبه: سمیه خمارباقی