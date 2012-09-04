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۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

حیدری خبر داد:

ثبت نام 9800 علاقمند به حفظ قرآن در امامزادگان مازندران

ثبت نام 9800 علاقمند به حفظ قرآن در امامزادگان مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه مازندران از ثبت نام 9 هزار و 800 نفر در طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری با اشاره به آموزش عملی حافظان قرآن کریم در 127 مامزاده شاخص استان گفت : تاکنون 9 هزار و 800 نفر در این طرح شرکت کردند.

مسئول فرهنگی اوقاف مازندران افزود: طبق سهمیه بندی انجام شده در شهرستانهای استان 10 هزار نفر تحت پوشش این طرح باید قرار گرفته و در مدت چهار سال برای حفظ جزء 30، 1 ، 2 باید تربیت شوند.

حیدری افزود: این آموزش از اول ماه رمضان آغاز و بصورت هفته ای یک جلسه در امامزادگان زیر نظر مربیان مجرب در حال برگزاری است.

وقف نقشی موثردر کاهش فقر دارد

مدیرکل اوقاف مازندران، یکی ازبرکات وقف را از بین بردن فقر و فاصله طبقاتی در جامعه ذک رکرد.

حجت الاسلام سیف سهرابی با بیان اینکه وقف نقشی مؤثر در از بین بردن فقر و فاصله طبقاتی در جامعه دارد افزود: واقفان با وقف اموال و جاودانه کردن نام خود، خدمات گسترده ای به اقشار مختلف جامعه ارائه نموده اند و برای خود تا ابد صالحات باقیات به جا گذاشتند.

سهرابی ادامه داد: مازندران داری بیش از14 هزار موقوفه بوده و رتبه سوم کشور از این نظر دارد و واقفین خیر اندیشی بودند که اموال و دارایی های خود راوقف نمودند و در زمان حال که جامعه نیاز به مساعدت برای بر طرف شدن مشکلات از جمله فرهنگی و قرآنی و ... دارد ، خیرین وقف جدید را نباید فراموش کنند.

کد مطلب 1688788

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