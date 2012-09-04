تعاونی ها بستر مناسبی برای اشتغالزایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اظهارداشت: تعاونی ها 20 درصد از سهم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند که نشانگر قدرت و اهمیت این تعاونی‌ها در اقتصاد بین المللی است.

وی اظهارداشت: تعاونی ها به عنوان نهادهای اقتصادی می توانند در توسعه اجتماعی و تعمیق مشارکت اجتماعی در جامعه نقشی موثری داشته باشند.

طاهرخانی تصریح کرد: تعاونی ها موجب رقابتی شدن فضای اقتصادی و حذف انحصار در بازار شده اند و تقویت آنها در شرایط کنونی مهم است.

وی، توانمندسازی مردم کم برخوردار و تجمیع توان تخصصی نیروی کار جوانان و دانش آموختگان جویای کار را از دیگر ویژگی های ذاتی تعاونی ها برشمرد و گفت: تعاونی ها می توانند در تولید ملی کشور نقش آفرین باشند و منویات مقام معظم رهبری را تحقق بخشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین بیان کرد: در بسیاری از آیات و احادیث نیز بر اهمیت موضوع تعاون تاکید شده و بر ضرورت آن تاکید شده است.

طاهرخانی گفت: خوشبختانه در استان قزوین شرکت تعاونی های متعددی در زمینه های مختلف فعال هستند و مدیران نیز برای تقویت و گسترش آنها تلاش کرده اند.

تعاونیها تشکلی مردمی و خودجوش

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نیز در این دیدار اظهارداشت: تعاون یک جوشش مردمی است و سعی این اداره کل بر آن است تا جنبه نظارتی بر این تعاونی ها داشته باشد.

علی ایمانی افزود: عمده سیاست های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساماندهی تعاونی های موجود و ایجاد تعاونی هایی است که بتوانند بستر مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی ایجاد کنند.

وی، بسترسازی برای حضور تعاونی ها در نمایشگاههای داخلی و خارجی، فعالیت در امور صادرات، بسترسازی برای تعامل و گردهمایی های تعاونی ها و همکاری با اتاق تعاون را از دیگر سیاستهای این اداره کل در سال جاری برشمرد.

این مسئول در خصوص برنامه های این ادراه کل درهفته تعاون تصریح کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، بازدید از تعاونی های فعال، عطرافشانی و تجدید میثاق با شهدا و جشنواره تجلیل از تعاونی ها برتر از جمله برنامه های این اداره کل در این هفته خواهد بود.

