شور قضات برای پرونده دندانپزشک عراقی/ انکار اتهامات در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به پرونده دندانپزشک عراقی روز گذشته در شعبه 79 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. در ابتدای جلسه نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست متهم پرداخت و برای او تقاضای مجازات قانونی کرد.

در ادامه یکی از شاکیان پرونده که در دادگاه حاضر شده بود به تشریح شکایت خود پرداخت.

پس از طرح شکایت شاکی قاضی به متهم تفهیم اتهام کرد و از او خواست که به دفاع از خود بپردازد. متهم نیز با حضور در جایگاه تمام اتهاماتش را رد کرد و خود را بی گناه دانست.

در ادامه دو وکیل متهم، به دفاع از موکل خود پرداختند و پس از 260 دقیقه رئیس شعبه، پایان رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.

قضات دادگاه بعد از پایان جلسه برای تصمیم گیری وارد شور شدند. به گفته رئیس دادگاه هنوز مشخص نیست که چه تصمیمی درباره پرونده گرفته شود. احتمال دارد حکم پرونده صادر و یا برای تحقیقات بیشتر جلسه دیگری برگزار شود.

رسیدگی به این پرونده از سال 82 و همزمان با طرح چند شکایت علیه مرد دندانپزشک در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت. بررسیها نشان داد متهم اقدام به آزار و اذیت و فیلمبرداری از قربانیانش می کند.

متهم پس از دستگیری منکر تمام اتهامتش شد و گفت: هیچ رابطه ای به زور و اجبار نبوده است.

در طی این سالها چندین بار به پرونده پزشک عراقی رسیدگی شد اما تا کنون احکام صادر شده علیه او به قطعیت نرسیده است.