تصاویری از جدیدترین آی فن/ صفحه 4 اینچی و تغییر رابط اتصال

به گزارش خبرگزاری مهر، درمیان گمانه زنی هایی که درباره هدست آی فن جدید در فضای اینترنت صورت گرفته بود، یک سایت هلندی ویدئویی را منتشر کرده است که یک آفن را با صفحه 4 اینچی نشان می دهد که روشن شده، لوگوی اپل را نشان می دهد و از کاربرمی خواهد که آن را متصل کند.

تصویری از آی فن جدید شرکت اپل با صفحه نمایش 4 اینچی که این شرکت تاکنون آن را رونمایی نکرده است

این ویدئو توسط یک کاربر ناشناس به اشتراک گذاشته شده و گفته می شود که این تصاویر مربوط به آی فن 5 به عنوان جانشین جدید آی فن 4S است.

در این ویدئو رابط جنجال برانگیز هدست آی فن که پیشتر صحبت از تغییر آن بود به وضوح دیده می شود و صفحه نمایش 4 اینچی آن نیز مشخص است.

تغییر رابط اتصال در آی فن جدید

این درحالی است که کاربر در این ویدو نمی تواند از پیام " اتصال به آی تون" عبور کند که این امر می توان نشان دهنده این مسئله باشد که با وجود وصل بودن هدست نمی توان کابل دیگری به آی فن جدید وصل کرد و یا این که در صورت فعال شدن و اتصال با آی تونز بتواند آنها را ردیابی کند.

گفته می شود که این هدست جدید از یک نوع پانل استفاده می کند که موجب می شود هدست باریکتر به نظر برسد.

این ویدئو همچنین تمایز میان محل اتصال آی فن قدیمی و جدید را نشان می دهد.

فناری جدیدی که صفحه این تلفن هوشمند را باریکتر کرده است به واسطه ادغام حسگرهای لمسی با LCD ایجاد شده است که نیاز برای ساخت یک صفحه لمسی جداگانه را از بین برده است.

صفحه بزرگتر آی فن جدید نسبت به آی فن قبلی در این تصویر به وضوح مشخص است

یکی از شخصیتهای معروف دنیای موسیقی در تایوان تصاویری از آی فن 5 خود را با 13.5 میلیون طرفدار خود به اشتراک گذاشته و نوشته است: امروز من تصدیق می کنم که آی فن 5 بزرگتر است و پشت آن چون آی پد ظاهر آلومینیومی دارد.

درحالی که گفته می شود این اطلاعات درباره تلفن جدید شرکت اپل فاش شده است، بسیاری اظهار داشته اند که این تلفن در دست این هنرمند تایوانی که در تصویر مشاهده می شود یک مدل جعلی از آی فن جدید است.

یک هنرمند عرصه موسیقی در تایوان تصاویری از آی فن 5 را به اشتراک گذاشته که برخی در صحت اصل بودن این تلفن تردید دارند