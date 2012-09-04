دیدار وزیرخارجه امریکا با رییس جمهور اندونزی/ گسترش همکاریهای آمریکا- اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های اندونزی، در دیدار امروز سه شنبه "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رییس جمهور اندونزی و هیلاری کلینتون بر گسترش روابط دوجانبه تأکید کردند.

رییس جمهور اندونزی با ابراز امیدواری برای تداوم و ارتقای روابط دو کشور، گسترش این روابط را در راستای منافع دو ملت دانست.

پیش از این دیدار کلینتون در دیدار با همتای اندونزیایی خود ، گفت: پیشرفت اقتصادی و توسعه تجاری از دغدغه های اصلی ما در روابط با اندونزی است.

وی با اشاره رشد اقتصادی اندونزی گفت: ما بر این باوریم که تداوم این رشد نه تنها برای اندونزی بلکه برای منطقه و جهان سود سرشاری ایجاد می کند.

کلینتون همچنین در این دیدار در مورد مسأله پر مناقشه دریای جنوبی چین گفت: منافع آمریکا مانند سایر کشورها در صلح، امنیت، ثبات و کشتیرانی آزاد در این دریا است.

همچنین قرار است وزیر خارجه آمریکا در این سفر با دبیرکل آسه آن دیدار و گفت و گو کند.

با وجود بحران مالی در اروپا از سال 2010، اندونزی توانسته رشد اقتصادی بالای 6 درصدی خود را حفظ کند.

بر اساس گزارش ها میزان تجارت بین آمریکا و اندونزی از 18 میلیارد دلار در سال 2009 به 26.5 میلیارد دلار در سال 2011 رسیده است.