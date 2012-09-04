مسعود داوودی، عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر و اعلام حل مشکلات ذوب آهن گفت: اخبار خوشی در مورد مشکلات مالی باشگاه ذوب‌آهن در راه است و امیدوارم این مشکلات هرچه سریعتر برطرف شود.

وی ادامه داد: قرار است بخشی از مشکلات ذوب آهن با پرداخت 10 میلیارد تومان از سوی ایمیدرو برطرف شود.

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن بیان داشت:‌ البته امیدوارم مشکلات ذوب‌آهن به صورت مقطعی برطرف نشود و با حل مشکلات قانونی، ‌ذوب‌آهن برای همیشه از این مشکلات راحت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن طی ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات قانونی توان هزینه کردن در بحث ورزش قهرمانی را نداشته و به این دلیل با مشکلات بسیاری مواجه شده بود.

باشگاه اصفهانی به دلیل مشکلات مالی طی ماه‌های گذشته با مشکلات بسیاری مواجه بوده و به این دلیل برخی از تیم‌های خود را منحل کرد و نتایج ضعیفی در رشته‌هایی همچون فوتبال و بسکتبال کسب کرد.

قرار بود با ارائه سهام کارخانه ذوب‌آهن در فرابورس، بخشی از مشکلات این باشگاه اصفهانی حل شود اما گویا فعلا این اتفاق نیافتاده تا مدیران ذوب‌آهن به فکر راه‌حل‌هایی دیگر برای حل این مشکلات بیفتند.

اما گویا بخشی از مشکلات ذوب‌آهن با کمک شرکت ایمیدرو برطرف شده و ذوب‌آهن به زودی مبلغ قابل توجهی از ایمیدرو دریافت می‌کند.

قرار است نزدیک به 10 میلیارد تومان پول از سوی ایمیدرو به حساب باشگاه ذوب‌آهن واریز شود تا از این طریق بخش قابل توجهی از مشکلات باشگاه اصفهانی حل شود.