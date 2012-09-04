معتادان پرخطر گرگان جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد عارف نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست مسئولان قضایی استان با بیان این که این افراد پس از جمع آوری غربال می شوند افزود: معتادان پرخطر و افرادی که سابقه مجرمیت دارند شناسایی و به تفکیک درباره آنان تصمیم گیری خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از روند کاهش سرقت از ابتدای شهریورماه تا کنون گفت: شهرویر امسال نسبت به زمان مشابه پارسال 20 درصد کمتر سرقت در این شهرستان داشتیم.

وی در ادامه سخنان خود بر نقدپذیری نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: اگر شفاف سازی نکنیم و اطلاعات دقیق از حوزه تحت نظارت خود نداشته باشیم چگونه می توانیم برای بهبود کار و ارائه خدمت به مردم اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: ما باید از آن چه در حوزه سرزمینی ما اتفاق می افتد آگاه باشیم تابتوانیم تصمیم های مناسب برای ایجاد نظم اتخاذ کنیم.

این نشست به منظور تعامل بیشتر بین دادسرا و نیروی انتظامی گرگان با حضور دادستان و معاونان وی، فرمانده انتظامی گرگان و روسای کلانتری های این شهرستان در دفتر دادستان برگزار شد.