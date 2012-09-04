به گزارش خبرگزاری مهر، آزادکاران جوان کشورمان طبق برنامه باید طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 18 و 19 شهریورماه در شهر پاتایای تایلند به مصاف رقبای خود بروند.

- ترکیب تیم ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا حاتمی

۵۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاده

۶۰ کیلوگرم: بهنام احسان‌پور

۶۶ کیلوگرم: علی اصغر جبلی

۷۴ کیلوگرم: محسن عباسی

۸۴ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی

۹۶ کیلوگرم: مهران میرزایی

۱۲۰ کیلوگرم: عبداله قمی

سرمربی: تقی اکبرنژاد

مربیان: علی اکبر دودانگه، سعید گودرزی، عباس حاج کناری و مهران فرازمند

سرپرست: پرویز عالی

آزادکاران کشورمان پس از پایان رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ساعت 11:30 روز 20 شهریورماه به کشور بازمی‌گردند. تیم کشتی آزاد جوانان ایران سال گذشته با سرمربیگری علیرضا رضایی به مقام سوم جهان رسید.