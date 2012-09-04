  1. ورزش
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

کشتی جوانان جهان- تایلند/

آزادکاران کشورمان صبح فردا عازم تایلند می‌شوند

آزادکاران کشورمان صبح فردا عازم تایلند می‌شوند

اعضای تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان به منظور شرکت در رقابت‌های جهانی 2012 تایلند، صبح فردا چهارشنبه راهی این کشور خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزادکاران جوان کشورمان طبق برنامه باید طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 18 و 19 شهریورماه در شهر پاتایای تایلند به مصاف رقبای خود بروند.

- ترکیب تیم ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: علیرضا حاتمی
۵۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاده
۶۰ کیلوگرم: بهنام احسان‌پور
۶۶ کیلوگرم: علی اصغر جبلی
۷۴ کیلوگرم: محسن عباسی
۸۴ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی
۹۶ کیلوگرم: مهران میرزایی
۱۲۰ کیلوگرم: عبداله قمی
سرمربی: تقی اکبرنژاد
مربیان: علی اکبر دودانگه، سعید گودرزی، عباس حاج کناری و مهران فرازمند
سرپرست: پرویز عالی

آزادکاران کشورمان پس از پایان رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ساعت 11:30 روز 20 شهریورماه به کشور بازمی‌گردند. تیم کشتی آزاد جوانان ایران سال گذشته با سرمربیگری علیرضا رضایی به مقام سوم جهان رسید.

کد مطلب 1688858

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