به گزارش خبرگزاری مهر، آزادکاران جوان کشورمان طبق برنامه باید طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 18 و 19 شهریورماه در شهر پاتایای تایلند به مصاف رقبای خود بروند.
- ترکیب تیم ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: علیرضا حاتمی
۵۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاده
۶۰ کیلوگرم: بهنام احسانپور
۶۶ کیلوگرم: علی اصغر جبلی
۷۴ کیلوگرم: محسن عباسی
۸۴ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی
۹۶ کیلوگرم: مهران میرزایی
۱۲۰ کیلوگرم: عبداله قمی
سرمربی: تقی اکبرنژاد
مربیان: علی اکبر دودانگه، سعید گودرزی، عباس حاج کناری و مهران فرازمند
سرپرست: پرویز عالی
آزادکاران کشورمان پس از پایان رقابتهای قهرمانی جوانان جهان ساعت 11:30 روز 20 شهریورماه به کشور بازمیگردند. تیم کشتی آزاد جوانان ایران سال گذشته با سرمربیگری علیرضا رضایی به مقام سوم جهان رسید.
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