اعطای تسهیلات 80 میلیون ریالی برای بازسازی اماکن دامی مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضابیگی امروز سه شنبه در نشست کارگروه توسعه کشاورزی استان افزود: این تسهیلات در قالب 30 میلیون ریال به صورت بلاعوض و 50 میلیون ریال تسهیلات کم بهره برای بازسازی اماکن دامی مناطق زلزله زده است.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: استفاده از تسهیلات توسعه کشاورزی برای 107 طرح پیشنهادی با سرمایه مورد نیاز 420 میلیارد ریال تخصیص خواهد یافت.

وی اظهار کرد: تعداد اشتغال و حلقه واسط محسوب شدن صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وجه ممیزه طرح های کشاورزی و طرح های صنعتی برای استفاده از تسهیلات مربوطه است.

بیگی ضمن تاکید بر امکانپذیر بودن راهکارهایی برای محافظت از دام ها در مناطق زلزله زده گفت: استفاده از همکاری مردم منطقه ضروری است و تا زمانی که اماکن دائمی آماده شود باید با روش های بومی برای محافظت دام ها و جلوگیری از وارد آمدن خسارت بیشتر اقدام شود.

استفاده از امکانات روستاییان شهرستان های نزدیک، استفاده از مکان های عمومی مثل انبار و سوله های در اختیار واحدهای دولتی، انتقال دام ها به خارج از کشور مثل ارمنستان و تبعیت از شیوه های رفتاری عشایر در این خصوص پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود که با توجه به تبعات انتقال دام ها، استفاده از امکانات منطقه برای ایجاد سرپناه موقت دامی تصویب شد.