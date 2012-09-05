فرزاد حسنی تدابیر ساخت فیلم مستند را در یک کتاب افشا می کند

فرزاد حسنی نویسنده و روزنامه نگار با بیان این خبر به خبرنگار مهر گفت: نبود متن و فیلمنامه مدون در ساخت فیلمهای مستند، منجر به محصولاتی غیرمنسجم میشود و به همین دلیل در این کتاب کوشیدهام به صورت یک راهنمای عملیاتی و گام به گام با تمرکز دقیق روی فیلم مستند راهکار نوشتن یک فیلمنامه را برای علاقمندان تشریح کنم.
وی ادامه داد: طی چند سال اخیر دوربینهای خانگی یا هندیکمها نیز با پیشرفت تکنیکی همراه بودند، به طوری که در حال حاضر این نوع دوربینها در سایز و اندازهای بسیار کوچک قادرند فیلمهایی با وضوح بالا بگیرند و به این ترتیب هر علاقمند سینما میتواند به سادگی و با تهیه یکی از این نوع دوربینها با داشتن طرحی مناسب و نیز ذوق و سلیقه لازم و با پیشزمینههای علمی مورد نیاز، در هر شرایط و فضایی فیلم مستند بسازد.
این نویسنده بیان کرد: قصد من از ارائه کتاب این بوده که عناصر اصلی و اساسی برای طراحی یک فیلم مستند را به کوتاهترین و موجزترین شکل ممکن به مخاطبان ارائه دهم و از این منظر محتوایی کاربردی را در اختیار فیلمسازان جوانی که تازه در این راه گام گذاشتهاند یا علاقهمندان به ساخت فیلم مستند قرار دهم.
حسنی در پایان گفت: به یقین سبک و شیوه ارائه محتوا در فیلم مستند نقش مهمی در دیده شدن و موفقیت فیلم دارد و بنابراین ارائه یک طرح منسجم یا به عبارتی یک فیلمنامه منسجم و پیشبینی تمامی عناصر موردنیاز، میتواند نقشه راه برای فیلم را در اختیار قرار دهد و فیلمساز با استفاده از این نقشه میتواند، مسیر پر پیچ و خم را به مسیری سهل و آسانیاب تبدیل کند و از طی این مسیر یعنی ساخت فیلم مستند لذت ببرد.
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