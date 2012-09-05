  1. فرهنگ و ادب
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۷:۵۹

فرزاد حسنی تدابیر ساخت فیلم مستند را در یک کتاب افشا می کند

فرزاد حسنی تدابیر ساخت فیلم مستند را در یک کتاب افشا می کند

کتاب «تدبیر ساخت فیلم مستند: از فیلمنامه تا سایر عناصر اساسی» نوشته فرزاد حسنی به زودی توسط انتشارات افراز منتشر می‌شود.

فرزاد حسنی نویسنده و روزنامه نگار با بیان این خبر به خبرنگار مهر گفت: نبود متن و فیلمنامه مدون در ساخت فیلم‌های مستند، منجر به محصولاتی غیرمنسجم می‌شود و به همین دلیل در این کتاب کوشیده‌ام به صورت یک راهنمای عملیاتی و گام به گام با تمرکز دقیق روی فیلم مستند راهکار نوشتن یک فیلمنامه را برای علاقمندان تشریح کنم.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر دوربین‌های خانگی یا هندی‌کم‌ها نیز با پیشرفت تکنیکی همراه بودند، به طوری که در حال حاضر این نوع دوربین‌ها در سایز و اندازه‌ای بسیار کوچک قادرند فیلم‌هایی با وضوح بالا بگیرند و به این ترتیب هر علاقمند سینما می‌تواند به سادگی و با تهیه یکی از این نوع دوربین‌ها با داشتن طرحی مناسب و نیز ذوق و سلیقه لازم و با پیش‌زمینه‌های علمی مورد نیاز، در هر شرایط و فضایی فیلم مستند بسازد.

این نویسنده بیان کرد: قصد من از ارائه کتاب این بوده که عناصر اصلی و اساسی برای طراحی یک فیلم مستند را به کوتاه‌ترین و موجزترین شکل ممکن به مخاطبان ارائه دهم و از این منظر محتوایی کاربردی را در اختیار فیلم‌سازان جوانی که تازه در این راه گام گذاشته‌اند یا علاقه‌مندان به ساخت فیلم مستند قرار دهم.

حسنی در پایان گفت: به یقین سبک و شیوه ارائه محتوا در فیلم مستند نقش مهمی در دیده شدن و موفقیت فیلم دارد و بنابراین ارائه یک طرح منسجم یا به عبارتی یک فیلمنامه منسجم و پیش‌بینی تمامی عناصر موردنیاز، می‌تواند نقشه راه برای فیلم را در اختیار قرار دهد و فیلم‌ساز با استفاده از این نقشه می‌تواند، مسیر پر پیچ ‌و خم را به مسیری سهل‌ و آسان‌یاب تبدیل کند و از طی این مسیر یعنی ساخت فیلم مستند لذت ببرد.

کد مطلب 1688935

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