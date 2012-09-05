هزار و 903 مدرسه در پایتخت هوشمند سازی شد/ تشکیل 2600 کلاس پایه ششم

محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تمامی مدارس شهر تهران آمادگی کامل را برای آغاز سال تحصیلی جدید دارند و ستادهای بازگشایی مدارس تمامی امکانات لازم را برایشان فراهم کرده است.

وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید یک هزار و 903 مدرسه مجهز به کامپیوتر، پرده نمایش، تخته های هوشمند، ویدئو پروژکشن شده اند که از این تعداد 53 درصد مدارس دولتی، 71 درصد مدارس نمونه دولتی، 87 درصد مدارس شاهد، 71 درصد مدارس استعدادهای درخشان، 94 درصد مدارس هیئت امنایی، 88 درصد مدارس اقلیت و 85 درصد مدارس غیردولتی هوشمند سازی شده اند.

به گفته حسینی، این تعداد مدرسه از میان 4500 مدرسه شهر تهران هوشمندسازی شده است و مابقی مدارس نیز در صورت اختصاص اعتبار کافی برای سال تحصیلی آینده هوشمند خواهند شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اجرای ساختار جدید 6.3.3 در سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: از اسفند ماه 90 کمیته های مختلفی شامل کمیته ساماندهی، تجهیز فضا، سازماندهی، تعیین صلاحیت و ارزیابی عملکرد تشکیل شده است و هم اکنون کمیته نیروی انسانی معلمان لازم را برای تدریس در پایه ششم ابتدایی انتخاب کرده است.

وی با بیان اینکه کتابهای پایه ششم ابتدایی در اختیار معلمان قرار گرفته است تا آنها با امادگی کامل در کلاسها حاضر شوند، ادامه داد: تامین کلاسهای درسی پایه ششم ابتدایی نیز انجام شده و در حدود 2600 کلاس پایه ششم ابتدایی شهر تهران هم اکنون تامین شده است که این فضا از طریق تبدیل مدارس راهنمایی به ابتدایی و یا بهسازی کلاسهای بلااستفاده مدارس ایجاد شده است.