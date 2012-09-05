مهجوریت قرآن از دلایل رواج غیبت/ کسی که غیبت نمی کند هالو پنداشته می شود!

حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد تعریف غیبت و زشتی آن در اسلام به خبرنگارمهر گفت: غیبت، گفتن عیوب دیگران پشت سر آنها است اگر واقعیت نداشته باشد تهمت است. در گفتمان دینی مقوله‏ای مذموم‏تر و قبیح‏تر از تهمت وجود ندارد. کراهت غیبت هم به حدی است که از زنا با محارم بدتر دانسته شده است.

مدیر گروه تفسیر ترتیبی مرکز فرهنگ و معارف قرآن افزود: در سوره حجرات که اخلاقی‏ترین آموزه‏های قرآن در آن ذکر شده بحث اخوت اسلامی را پیش می‏کشد که نماد اجتماعی اسلام است. توصیه به اصلاح بین اخوین می‏شود برادر و خواهر دینی به واسطه‏ای که هیچ فاصله‏ای بین آنها نباشد.

حسینی تصریح کرد: تمسخر دیگران، دادن القاب زشت به یکدیگر، تحقیر و حقارت یکدیگر، ظن و گمان بد، جستجوها و کنجکاوی‏های غیر ضروری و بی مورد همگی از آسیب‏های اخوت اسلامی که آرمان اسلام است می‏باشند و همگی از غیبت و یا در غیبت مطرح می‎شوند. زشتی این اعمال و جلوگیری از این رذایل در سوره حجرات آمده است.

وی در مورد دلایل عادت زشت غیبت در مردم هم گفت: وقتی کسی مورد غیبت قرار می‏‎گیرد شأن و منزلت و خاستگاه و پایگاه اجتماعی‏اش زیر سؤال می‏رود. به طور کلی غیبت هویت اجتماعی افراد را ساقط می‏کند و باعث محروم شدن افراد از پایگاه اجتماعی خودشان می‏شود.

مدیر گروه تفسیر ترتیبی مرکز فرهنگ و معارف قرآن یادآورشد: نا آگاهی ما ازپیامدها و آسیب ها دلیل غیبت کردن ماست. اینکه امروزه در روانشناسی مردم از آسیب‏های روانشناختی فردی و اجتماعی‏ای که روانشناسان عنوان کرده‏اند دوری می‎کنند اما از آسیب‏های دینی که قرآن بیان کرده پرهیز نمی‏کنند. غیبت یک اپیدمی در جامعه ما شده است و عمق و فراگیری آن به حدی است که اگر کسی غیبت نکند او را آدمی هالو و ساده می‎پندارند. قبح گناهان در اثر فراگیری آن نزد مردم از بین می‏رود.

این محقق و پژوهشگر علوم و معارف اسلامی عنوان کرد: وسوسه شیطان و نبود ایمان قوی از دلایل دیگر غیبت کردن است. کم شدن دل نگرانی‏ها از غیبت کردن و گناهان کبیره دیگر دلیل دیگر رواج آنها است. به طور کلی ما قرآن را در سبک زندگی خود وارد نکرده‏ایم و محرومیت ما از درک عمق و ژرف قرآن دلیل اصلی گناهان ما از جمله غیبت کردن است.

مدیر گروه تفسیر ترتیبی مرکز فرهنگ و معارف قرآن درمورد راهکار اصلاح عادت بد غیبت در مردم هم تصریح کرد: گفتمان اخلاقی جدی و مورد تأمل راهکار اصلاح غیبت کردن و گناهان دیگر است. اگر به اخلاق توجه نکنیم و تحلیل عمیقی و گسترده‏ای از مفاهیم آن نداشته باشیم در حوزه‏های دیگر فرهنگی هم دچار آسیب می‏شویم. نباید اخلاق را به بهانه سیاست قربانی کرد. باید گفتمان اخلاق عملی و نظری و مهارتی در جامعه سامان بگیرد. متأسفانه مدیریت اخلاق در کشور ما بی متولی است.