آغاز ثبت نام پردیس دانشگاهی شهیدباهنر در منطقه اقتصادی سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید باهنر کرمان در 8 رشته و گرایش برای نیمسال اول سال تحصیلی92-91 در پردیس دانشگاهی شهید باهنر در منطقه ویژة اقتصادی سیرجان از طریق آزمون و مصاحبه دانشجو می‌پذیرد.

رشته‌هایی که در این پردیس دانشگاهی ارایه می شود شامل، حسابداری، فوتونیک، مهندسی مکانیک گرایشهای طراحی کاربردی و تبدیل انرژی، مهندسی عمران گرایشهای سازه، سازه های هیدرولیکی، خاک و پی، مهندسی برق گرایشهای قدرت-کنترل- مخابرات- الکترونیک، مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی مواد گرایش شناسایی مواد است.



پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد این پردیس از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی صورت می پذیرد. پس از برگزاری آزمون، بر اساس بررسی مدارک وصول شده از داوطلبین، با در نظر گرفتن، نمره آزمون ، معدل کل دوره کارشناسی، دانشگاه محل تحصیل، سوابق آموزشی و پژوهشی ( گواهی ممتازی، مقالات، اختراعات، تألیف ، ترجمه و ..... ) داوطلبین را اولویت بندی کرده و در مرحله بعد بر اساس موارد فوق از آنها دعوت به مصاحبه می کند.



منابع آزمون از مواد امتحانی در آزمونهای تخصصی، با توجه به دروس و ضرایب اعلام شده در دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1391 تهیه و تنظیم شده است.

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک حداکثر تا تاریخ 26 شهریور 91 است به مدارک دریافتی پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان می‌توانند از تاریخ 14شهریور 91 با مراجعه به سایت دانشگاه شهیدباهنر کرمان از نحوه برگزاری آزمون تخصصی و مصاحبه اطلاع حاصل کنند.

آزمون تخصصی روز جمعه ، 31 شهریور ماه برگزار می شود.