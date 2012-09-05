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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۲۸

کریمی در گفتگو با مهر:

فیلمبرداری "چ" دو ماه دیگر به پایان می‌رسد

فیلمبرداری "چ" دو ماه دیگر به پایان می‌رسد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "چ" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا از پایان فیلمبرداری این فیلم تا دو ماه دیگر خبر داد.

مهدی کریمی تهیه‌کننده "چ" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در تهران ادامه دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده حدود 90 درصد سکانس‌های باقی مانده در تهران و مابقی در یکی از شهرها مقابل دوربین خواهد رفت.

وی افزود: فیلمبرداری کار طبق این برنامه‌ریزی  تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت و مراحل تدوین و ساخت موسیقی نیز همزمان ادامه دارد. به زودی صداگذار پروژه نیز مشخص خواهد شد.

فیلم سینمایی "چ" تازه‌ترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا است که با توجه به موضوع محوری آن یعنی رشادت‌های شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس به‌نوعی بازگشت این فیلمساز به سینمای جنگ تعبیر شده‌است.

در این فیلم فریبرز عرب‌نیا، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، سعید راد و... بازی می‌کنند. مهدی کرمی نیز تهیه‌کننده پروژه است.

کد مطلب 1688969

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