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۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

جمیع:

توزیع 500 هزار جلد دفتر دانش آموزی در خراسان جنوبی آغاز شد

توزیع 500 هزار جلد دفتر دانش آموزی در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از آغاز توزیع 500 هزار جلد دفترچه دانش آموزی با نرخ مصوب در استان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمیع اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی ها نیاز استان یک میلیون جلد دفتر برآورد شد و با توجه به اینکه برای آموزش و پرورش نیز سهمیه ای تعیین می شود بنابراین سهم سازمان صنعت، معدن و تجارت 500 هزار جلد دفتر دانش آموزی است.

وی با اشاره به این که این سازمان با وجود نوسانات بازار ارز و کاغذ و مشکلات ناشی از تورم قیمت کاغذ توانست نیمی از نیاز دانش آموزان استان را در این مورد برآورده کند، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده آموزش و پرورش استان نیز موظف است بقیه نیاز دانش آموزان به دفتر را تامین کند.

به گفته وی، امسال توزیع و فروش لوازم التحریر خارجی بدون استاندارد ممنوع است و فقط در صورتی که مشابه ایرانی آن وجود نداشته باشد اجازه فروش داده می شود.

وی اظهارداشت: انتخاب نوع دفاتر تحصیلی و ترکیب دفاتر بر عهده مصرف کنندگان است و افراد می‌ توانند در صورت بروز تخلف در زمینه عدم درج قیمت عدم صدور صورت حساب، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری سایر اقلام به همراه دفاتر، فروش سبدی و عمده فروشی مراتب را به شماره تلفن 124 ستاد خبری اعلام کنند.

جمیع تصریح کرد: همزمان با برگزاری نمایشگاههای پاییزه، غرفه هایی به منظور عرضه مستقیم لوازم التحریر در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1688980

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