سید محمود رضوی تهیهکننده "دنیای بهتر" درباره آخرین مراحل این فیلم به خبرنگار مهر گفت: رضا قربانی تدوین رافکات و فاینکات را به طور همزمان شروع کردهاست و پیشبینی میشود این مرحله از کار 20 روز به طول انجامد.
وی افزود: مهرداد جلوخانی نیز در حال انجام صداگذاری فیلم است و برای ساخت موسیقی متن نیز با یکی از آهنگسازان مطرح تلویزیون به توافق رسیدهایم که پس از عقد قرارداد نهایی ساخت ملودیهای فیلم آغاز میشود.
"دنیای بهتر" در تهران و در لوکیشنهای منطقه هفت تیر، دیباجی، اختیاریه و نیاوران تصویربرداری شد و در نهایت این فیلم با ضبط سکانسهای باقی مانده در رامسر به پایان رسید.
فیلمنامه آخرین ساخته شعیبی به قلم نیلوفر محلوجی به نیکی کردن در حق دیگران و بیتفاوت نبودن در مورد بدیها و کاستیهایی که در پیرامون انسانها وجود دارد، میپردازد.
داستان این تله فیلم درباره امیر علی پسر بچه ده سالهاست که برای انجام تکلیف درس اجتماعیاش؛ در دنیای کودکی خود به این نتیجه میرسد که اگر او به سه نفر خوبی کند و در عوض خوبی او هریک از آن سه نفر در حق سه نفر دیگر خوبی کنند...
از بازیگران اصلی "دنیای بهتر" میتوان به شاهرخ فروتنیان، نگار عابدی، سعید چنگیزیان، سحر دولتشاهی، لیندا کیانی، بهاره ریاحی، میثم رازفر، آیلی حیدری، احسان امانی، مهدی باطبی، اکبر معززی و لیلی فرهادپور اشاره کرد.
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