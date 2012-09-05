نگارش زندگینامه «محدث نوری» به پایان رسید

مجید معارف عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خیرنگار مهر از تالیف کتاب «محدث نوری» خبر داد و گفت: محدث نوری یکی از دانشمندان بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری است که زندگینامه، آثار و افکارش در این کتاب به صورت کامل معرفی میشود.
وی با اشاره به شخصیت این عالم دینی افزود: میرزا حسین نوری مازندرانی معروف به محدث نوری، محدث و رجل بزرگ و از چهرههای سرشناس علماى شیعه در قرن چهاردهم هجرى به شمار مىآید که شاگردان بزرگی چون شیخ عباس قمی و شیخ آقا بزرگ تهرانی را تربیت کرده است.
به گفته معارف، در این اثر از منابعی چون کتاب الذریعه شیخ آقا بزرگ تهرانی و مستدرک الوسائل استفاده شده است.
معارف با اشاره به محتوای کتاب تصریح کرد: این کتاب در 200 صفحه و 3 فصل خلاصه شده است. فصل نخست زندگینامه محدث نوری را بیان کرده است، در فصل دوم خدمات دینی و علمی وی به تفصیل بررسی شده و در فصل سوم آثار محدث معرفی و تحلیل شده است.
نویسنده کتاب «پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه» با بیان این مطلب که کتاب هماکنون در مرحله حروفچینی است، گفت: به نظر میرسد تا پاییز از سوی انتشارات همشهری منتشر شود.
یادآوری میشود، معارف کتاب «علمالحدیث» را نیز از سوی انتشارات سمت در دست انتشار دارد.
نظر شما