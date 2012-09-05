  1. فرهنگ و ادب
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۵

معارف در گفتگو با مهر:

نگارش زندگینامه «محدث نوری» به پایان رسید

نگارش زندگینامه «محدث نوری» به پایان رسید

محید معارف از تدوین زندگینامه «محدث نوری» و آماده انتشار شدن آن توسط انتشارات موسسه مطبوعاتی همشهری خبر داد.

مجید معارف عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خیرنگار مهر از  تالیف کتاب «محدث نوری» خبر داد و گفت: محدث نوری یکی از دانشمندان بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری است که زندگینامه، آثار و افکارش در این کتاب به صورت کامل معرفی می‌شود.

وی با اشاره به شخصیت این عالم دینی افزود: میرزا حسین نوری مازندرانی معروف به محدث نوری، محدث و رجل بزرگ و از چهره‌های سرشناس علماى شیعه در قرن چهاردهم هجرى به شمار مى‌آید که شاگردان بزرگی چون شیخ عباس قمی و شیخ آقا بزرگ تهرانی را تربیت کرده است.

به گفته معارف، در این اثر از منابعی چون کتاب الذریعه شیخ آقا بزرگ تهرانی و مستدرک الوسائل استفاده شده است.

معارف با اشاره به محتوای کتاب تصریح کرد: این کتاب در 200 صفحه و 3 فصل خلاصه شده است. فصل نخست زندگینامه محدث نوری را بیان کرده است، در فصل دوم خدمات دینی و علمی وی به تفصیل بررسی شده و در فصل سوم آثار محدث معرفی و تحلیل شده است.

نویسنده کتاب «پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه» با بیان این مطلب که کتاب هم‌اکنون در مرحله حروفچینی است، گفت: به نظر می‌رسد تا پاییز از سوی انتشارات همشهری منتشر شود.

یادآوری می‌شود، معارف کتاب «علم‌الحدیث» را نیز از سوی انتشارات سمت در دست انتشار دارد.

کد مطلب 1689016

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