خرید تضمینی از مرز دو میلیون تن گذشت/ پرداخت 900 میلیارد تومان به کشاورزان

عباس قبادی در گفتگو با مهر با اشاره به خرید تضمینی گندم، از پرداخت وجوه کشاورزان در کمترین زمان به کشاورزان، گفت: دولت این میزان گندم را در قالب 280 هزار محموله تحویلی به 360 مرکز خرید از نقاط مختلف کشور خریداری کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته بخش‌خصوصی در سال جاری حضور پررنگی در خرید گندم داشته و میزان بیشتری را خریداری کرده است.

وی تصریح کرد: بیشترین خرید تضمینی گندم در خوزستان صورت گرفته که میزان آن بالغ بر 640 هزارتن است. قبادی گفت: ارقام بالای خرید پس از خوزستان به استان‌های فارس، گلستان و کرمانشاه تعلق دارد که در این مراکز به ترتیب 600 هزار، 250 هزار و 160 هزار تن گندم خریداری شده است.

قبادی با بیان اینکه خرید گندم در برخی از نقاط کشور از جمله خوزستان به پایان رسیده، از تداوم و آغاز خرید درسایر نقاط کشور خبرداد.