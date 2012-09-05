  1. اقتصاد
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۰

قبادی به مهر اعلام کرد:

خرید تضمینی از مرز دو میلیون تن گذشت/ پرداخت 900 میلیارد تومان به کشاورزان

خرید تضمینی از مرز دو میلیون تن گذشت/ پرداخت 900 میلیارد تومان به کشاورزان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 900 میلیاردتومان بابت وجوه میزان 2 میلیون و 100 هزارتن گندم خریداری شده به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده است.

عباس قبادی در گفتگو با مهر با اشاره به خرید تضمینی گندم، از پرداخت وجوه کشاورزان در کمترین زمان به کشاورزان، گفت: دولت این میزان گندم را در قالب 280 هزار محموله تحویلی به 360 مرکز خرید از نقاط مختلف کشور خریداری کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته بخش‌خصوصی در سال جاری حضور پررنگی در خرید گندم داشته و میزان بیشتری را خریداری کرده است.

وی تصریح کرد: بیشترین خرید تضمینی گندم در خوزستان صورت گرفته که میزان آن بالغ بر 640 هزارتن است. قبادی گفت: ارقام بالای خرید پس از خوزستان به استان‌های فارس، گلستان و کرمانشاه تعلق دارد که در این مراکز به ترتیب 600 هزار، 250 هزار و 160 هزار تن گندم خریداری شده است.

قبادی با بیان اینکه خرید گندم در برخی از نقاط کشور از جمله خوزستان به پایان رسیده، از تداوم و آغاز خرید درسایر نقاط کشور خبرداد.

کد مطلب 1689024

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