60 جلد پایانی دانشنامه «داستان باستان» در راه انتشار

فاروق صفیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار 60 جلد پایانی مجموعه «داستان باستان» در 3 ماه آینده خبر داد و گفت: پیش از این 20 جلد از این مجموعه منتشر شده بود که با انتشار 60 جلد دیگر کار این دانشنامه به پایان میرسد.
وی ادامه داد: این اثر به نوعی دانشنامه ایرانشناسی برای مخاطب کودک و نوجوان است که به موضوعاتی همچون عرفان دوره باستان، موسیقی باستان، قانون دوران باستان، جشنهای باستان، ارتش باستان و... پرداخته است.
صفیزاده که مجموعه تاریخ ایران را در 2000 صفحه در دست انتشار دارد، افزود: مجموعه 80 جلدی «داستان باستان» در حقیقت یک دانشنامه تاریخی است که موضوع های مختلفی را از تاریخ باستان ایران مطرح میکند. تحقیقات اولیه برای گردآوری و تالیف این کتاب حدود 10 سال به طول انجامیده و اکثر منابع موجود درباره تاریخ ایران باستان به زبانها آلمانی، انگلیسی و فارسی مورد استفاده قرار گرفته اند.
نویسنده مجموعه «ادیان باستانی ایران» به موضوع بندی دانشنامه «داستان باستان برای کودکان و نوجوانان» به عنوان یکی از ویژگیهای این اثر اشاره کرد و گفت: تقسیمبندی موضوعهای مختلف در این کتاب یکی از عواملی است که در کودک تمایل به مطالعه را به وجود میآورد. این طبقهبندی موضوعی این امکان را فراهم میکند که کودک تنها مباحث مورد علاقهاش را بخواند.
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