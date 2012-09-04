اعلام نتایج آزمون کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در ساعت 20 امشب

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: متقاضیان می توانند از ساعت 20 امروز سه شنبه 14 شهریورماه با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org برای دریافت نتیجه نهایی خود مراجعه کنند.

وی با اشاره به تعداد پذیرفته شدگان در این آزمون، اظهار داشت: تعداد 52 هزار و 917 نفر پذیرفته شدگان کدرشته محلهای متمرکز و تعداد یک هزار و 566 نفر معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محلهای نیمه متمرکز آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دوره های ترمی 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی به شمار می آیند.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، بر اساس برنامه زمانی مشخص شده تمام پذیرفته شدگان دوره های متمرکز لازم است در یکی از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه 27 تا 30 شهریورماه با در دست داشتن مدارک لازم به مراکز مورد پذیرش برای نام نویسی مراجعه کنند.

توکلی ادامه داد: معرفی شدگان چند برابر کدرشته محلهای نیمه متمرکز برای شرکت در مراحل مصاحبه یا آزمون عملی ضرورت دارد در یکی از روزهای 25 تا 27 شهریورماه با در دست داشتن مدارک لازم به مراکز مورد پذیرش مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در آزمون مقطع کارشناسی پیوسته 481 نفر در کد رشته های متمرکز و 328 نفر در کد رشته های نیمه متمرکز پذیرفته شدند. در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های متمرکز 52 هزار و 436 نفر و یک هزار و 85 نفر در رشته های نیمه متمرکز معرفی شدند.