پرداخت وام خوداشتغالی به 100 هزار روستایی/ ایجاد 500 هزار شغل برای مددجویان

محمد امید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده طی سال جاری در روستاهای کشور وامهای کم بهره در بخشهای خود اشتغالی و مشاغل خانگی میان متقاضیان پرداخت می شود.

وی گفت: البته سقف وام خود اشتغالی 10 میلیون تومان است که متناسب با مشاغل مختلف میزان آن نیز متفاوت خواهد بود.

امید تاکید کرد: همچنین وام کم بهره تا سقف پنج میلیون تومان نیز برای ایجاد مشاغل خانگی به روستاییان پرداخت می شود بطوریکه آنان می توانند با استفاده از این وامها در جهت ایجاد شغل برای خود اقدام کنند.

معاون اشتغال کمیته امداد از ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده در سال جاری مددجویان تحت پوشش نیازمند شغل در قالب مشاغل خرد با دریافت وام تا 10 میلیون تومان، می توانند صاحب شغل شوند.

به گفته امید، در مشاغل خرد 250 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود و در مشاغل خانگی نیز 250 هزار شغل دیگر برای مددجویان راه اندازی خواهد شد.

وی از افزایش مبلغ وام خود اشتغالی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در جهت خوداشتغالی مددجویان نیز میزان وام در نظر گرفته شده در سال جاری تا 15 میلیون تومان است.