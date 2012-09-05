شرایط و ضوابط برگزاری دوره های فراگیر ابلاغ شد/ ممنوعیت انتقال مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد که با توجه به گزارشات و شکایات رسیده در خصوص برگزاری دوره های آمادگی فراگیر سال 91 پیام نور، بخشنامه ای به این شرح برای موسسات برگزارکننده این دوره های ابلاغ کرد.

اسامی موسسات مجاز به برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور سال 1391 در سایت مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزشهای خاص اعلام شده است.

براساس این بخشنامه، رؤسای موسسات مجاز به برگزاری دوره های مذکور، جهت امضای تعهدنامه حداکثر تا 20 شهریورماه سال جاری باید به مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزش های خاص مراجعه کنند.

از تبلیغات غیر واقع جداً خودداری شود و در موارد خاص یا منحصر به فرد بودن مورد تبلیغ ضمن ارائه مستندات، با مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزش های خاص هماهنگی های لازم بعمل آید.

موسسه در راستای فعالیتهای خود هیچگونه حقی نسبت به استفاده از مشخصه های منتسب به دانشگاه پیام نور اعم از استفاده از نام، آرم و غیره را در تبلیغات رسانه های جمعی و مطبوعات ندارد.

از هرگونه ایجاد اطمینان خاطر و تضمین در خصوص قبولی و یا هر اقدام دیگری که به نوعی دانشگاه پیام نور را نزد مراجعه کنندگان متعهد می کند، خودداری شود.

محل برگزاری دوره ها، فقط در یک مکان مشخص که پیش از این مورد تایید مرجع ذی ربط قرار گرفته، خواهد بود. موسسه مجری مجاز به تاسیس یا راه اندازی شعبه و یا برگزاری کلاس در چند مکان بدون هماهنگی مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص نیست.

موسسات باید مجوز صادره مبنی بر اجازه برگزاری کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور را در محل موسسه نصب کنند به شکلی که به راحتی برای داوطلبان و ناظران قابل رویت باشد.

از هر گونه نقل و انتقال مجوز برگزاری کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر به هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باید خودداری شود.

موسسه ملزم است فقط منابع و محتوای اعلام شده از سوی دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های فراگیر را به دانشپذیران خود معرفی کند و همین منابع از سوی مدرسان تدریس می شود.

اولویت تدریس با اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور و یا مدرسانی است که در دانشگاه پیام نور سابقه تدریس داشته اند.

موسسات می توانند در صورت مشاهده فعالیتهای غیرمجاز، مراتب را در قسمت "اعلام تخلفات و شکایات" سایت مرکز اعلام کنند تا پیگیری و اقدامات قانونی به نحو مقتضی صورت پذیرد.

رعایت موارد فوق همچنین تمام مفاد تعهدنامه الزامی است و در ارزیابی عملکرد موسسات تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش مهر، این بخشنامه در حالی به موسسات برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر پیام نور ابلاغ شد که هنوز برخی موسسات مجاز از جمله موسسه "ف" در شیراز به صورت غیرقانونی اقدام به آغاز ثبت نام زودهنگام کرده اند.

این در حالی است که، موسسات باید پس از انتشار دفترچه ثبت نام دوره های فراگیر پیام نور که به گفته رئیس مرکز آزمون این دانشگاه در مهرماه توزیع خواهد شد، نام نویسی از متقاضیان را آغاز کنند.