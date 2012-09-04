فعالیت صلیب سرخ در پاکستان متوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، در پی بازنگری جامع در مورد فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ که پس از قتل "خلیل راشد دیل" مدیر برنامه‌ بهداشت این کمیته در ماه آوریل در کویته انجام شد، این کمیته به انجام تعهدات خود در مقیاسی کوچکتر در پاکستان ادامه می‌دهد.

"پل کاستلا" رئیس دفتر نمایندگی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در اسلام‌آباد در این رابطه گفت: ما آماده ایم تا تحت شرایط کاری مناسب برای کارکنان خود به کمک‌رسانی به نیازمندانی چون زخمیان و معلولین ادامه دهیم. وی افزود: در هفته‌های پیش‌رو درباره ازسرگیری ارائه‌ خدمات بهداشتی به ویژه بازگشایی بیمارستان جراحی این کمیته در پیشاور که پس از قتل همکارمان بسته شد، با مقامات پاکستانی هماهنگی خواهیم کرد.

بر این اساس مشارکت کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ با جمعیت هلال احمر پاکستان و پشتیبانی از خدمات توانبخشی جسمی، مشخصا در پیشاور و مظفرآباد ادامه خواهد یافت. همچنین کمک‌رسانی صلیب سرخ به خانواده‌هایی که در تلاش برای بازیابی و ایجاد ارتباط با اتباع پاکستانی بازداشت شده در خارج از این کشور ادامه می‌یابد.

با این حال کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ تصمیم گرفته‌است تا تمام فعالیت‌های دیگر خود را برای مردم متاثر از شرایط فعلی در بلوچستان،خیبر پختونخواه و مناطق قبایلی پایان دهد. کاستلا اظهار داشت: با سابقه‌ فعالیت 60 ساله در پاکستان آگاه هستیم که اتخاذ برخی از این تصمیمات مردم آسیب‌پذیر را در بعضی مناطق تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما مجبوریم تا چالش‌هایی را که کارکنان ما با آنها روبرو هستند در نظر بگیریم و فعالیت‌هایمان را با آنها تطبیق دهیم.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از سال 1947 میلادی (1326 شمسی) با ارائه‌ خدمات توانبخشی جسمی و کمک‌رسانی‌های دیگر به مردم متاثر از خشونت و بلایای طبیعی، در پاکستان حضور فعال دارد.