  1. بین الملل
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

برای خروج از باتلاق سوریه؛

مقامات ترکیه چشم به انتخابات آمریکا دوخته اند

مقامات ترکیه چشم به انتخابات آمریکا دوخته اند

پس از به گل نشستن سیاستهای ترکیه در قبال سوریه و ناامیدی از دوستانش در ناتو و آمریکا، این کشور چشم به راه تحولی در سیاستهای کاخ سفید بعد از انتخابات ریاست جمهوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مراد یتکین" تحلیلگر روزنامه "حریت" چاپ ترکیه با اشاره به تماس تلفنی اش با یکی از مقامات تصمیم گیرنده در حوزه سیاست خارجی ترکیه معتقد است ناامیدی مقامات ترک ازهم پیمانانش در ناتو و شورای امنیت سازمان ملل آنقدر زیاد شده است که دیگر دولتمردان ترکیه در اظهاراتشان مستقیما به آن اشاره می کنند.

این تحلیلگر به نقل از فرد مذکور تصمیم گیرنده می نویسد : سیاست ما درباره سوریه را سیاست دیکته نمی کند، بلکه واقعیتهای جغرافیایی و تاریخی آنها را تعیین می کند و ما این مشکل را در تفهیم متحدانمان داریم که داشتن مرزی 910 کیلومتری با کشوری که کانون درگیری های داخلی است نیازمند کمک و حمایت جامعه جهانی است. 

مراد تکین اظهارات این مقام ترک را نشانه ناامیدی مقامات ترک ازهم پیمانانش در ناتو و شورای امنیت خوانده و می نویسد مقامات ترک با این حال در تلاشند تا حمایت های آمریکا و دیگر متحدانشان را در قبال بحران سوریه جلب کنند، اما رفتار آمریکایی ها و دیگر کشورهای غربی حکایت از آن دارد که آنها حاضر نیستند وارد درگیری دیگری در منطقه شوند حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.

به نوشته این تحلیلگر در حال حاضردر حالی که مردم ترکیه در حال دادن تاوان سیاستهای مداخله جویانه دولتمردان ترک در سوریه هستند و گروه PKK عملیتهای خود را در خاک ترکیه افزایش داده است ، دولتمردان ترک امیدوارند که سیاستهای دولت آمریکا در قبال سوریه و ترکیه بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییراتی کند. 

کد مطلب 1689106

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