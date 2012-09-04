  1. بین الملل
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

اولاند به ایتالیا می رود/ بحران بدهی محور اصلی گفتگوها

اولاند به ایتالیا می رود/ بحران بدهی محور اصلی گفتگوها

کاخ الیزه از سفر رئیس جمهوری فرانسه به رم برای گفتگو با نخست وزیر ایتالیا درباره بحران بدهی منطقه یورو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کاخ الیزه در بیانیه ای اعلام کرد: فرانسوا اولاند" امروز سه شنبه برای گفتگو با "ماریو مونتی" درباره بحران بدهی منطقه یورو به رم سفر می کند.

این دیدار پیش از کنفرانس شورای اروپا در روزهای 18 و 19 اکتبر انجام می شود که در آن گزارش اخیر تروئیکای اروپایی شامل کمیسیون اروپایی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپایی از چگونگی پیشرفت اصلاحات در یونان مورد بررسی قرار می گیرد.

سفر اولاند به رم در چارچوب رایزنی های دیپلماتیک درباره چگونگی مقابله با بحران یورو است که از اواخر آگوست آغاز شد.

کد مطلب 1689110

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