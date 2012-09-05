مفقود شدن 300 کبوتر در مثلث "بردمودا" به دلیل تولید پارازیت

به گزارش خبرنگار مهر، مثلث "برد مودا" عنوانی است که طی هفته گذشته منطقه ای در شمال شرق انگلیس به دلیل ناپدید شدن صدها کبوتر در آن کسب کرده است.

هفته گذشته یک باشگاه پرورش کبوتر یک دسته 230 تایی از کبوتران را از شمال منطقه یورک شایردر شمال انگلستان در آسمان رها کردند که تا کنون تنها 13 تا از آنها به مقصد خود در اسکاتلند رسیده اند.

در حال حاضر صاحبان این پرندگان که طبق روال همیشگی کبوتران تربیت شده خود را در آسمان رها می کردند و آنها پس از طی کیلومترها مسافت به خانه باز می گشتند اعلام کردند تا زمانی که این معما حل نشود از رها کردن باقی کبوتران خودداری می کنند.

کبوترها سالیان متمادی است که با توانایی جهت یابی فوق العاده عجیب خود دانشمندان را گیج کرده اند.

پیش از این حادثه دانشمندان دریافتند که در مغز کبوتران گروههایی ازسلولهای ویژه وجود دارد که میزان و جهت میدان مغناطیسی زمین را نشان می دهد و به کبوتران این امکان را می دهد که همواره قطب نما یا جی پی اس به همراه داشته باشند.

صاحبان پرندگان مفقود شده معتقدند که پارازیت هایی که ایستگاه ماهواره ای نزدیک به این محل در شمال شرق انگلستان در عملیات نظامی و اطلاعاتی خود ارسال کرده اند، توانایی جهت یابی کبوتران آنها را تخت تأثیر قرار داده و مختل کرده و موجب ناپدید شدن آنها شده است.