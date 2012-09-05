میزان مراجعات به مراکز تصویربرداری پزشکی در دنیا به اندازه ایران نیست

دکتر محمد دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر به حضور پزشکان عمومی در هفتمین کنگره جراحان عمومی ایران اشاره کرد و افزود: در این کنگره گروههای هدف از جمله پزشکان عمومی کشور حضور جدی دارند به طوریکه 30 امتیاز بازآموزی برای این دسته از پزشکان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نقش ویژه پزشکان عمومی در تشخیص بیماریها، اظهارداشت: پزشکان عمومی در خط اول درمان قرار دارند. زیرا اولین مراجعه به این دسته از پزشکان است و اگر پزشکان عمومی قوی داشته باشیم، علاوه بر اینکه از هزینه های درمان می کاهد باعث خواهد شد به سمت اقدامات تشخیصی غلط نرویم.

دائمی با انتقاد از سطح آموزش پزشکان عمومی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ادامه داد: متاسفانه رسالت دانشگاهها در این بخش به نحو احسن انجام نمی شود و کمبود آموزش باعث شده تا پزشکان عمومی قوی نداشته باشیم.

رابط انجمن پزشکان عمومی در انجمن علمی جراحان عمومی ایران، با اشاره به میزان مراجعات به مراکز تصویربرداری پزشکی در کشور به دلیل تشخیص نادرست بیماری از سوی پزشکان عمومی، اظهارداشت: میزان مراجعات به این مراکز در دنیا به اندازه ایران نیست.

دائمی افزود: اولین کار به جای معاینه دقیق بیمار، درخواست اقدامات آزمایشگاهی است که این روش غلطی است. در صورتی که یک پزشک بایستی در ابتدا ضمن معاینه دقیق بیمار، چنانچه به بیماری خاصی مشکوک شد او را به پزشک متخصص ارجاع دهد.

وی با اشاره به شیوع بالای سرطانهای گوارش و پستان در ایران، گفت: به همین منظور، برنامه های ویژه ای در این کنگره برای پزشکان عمومی تدارک دیده ایم که بیشتر با علائم این بیماریها آشنا شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با عنوان این مطلب که خیلی از بیماران از دردهای بی علت شکایت دارند، افزود: متاسفانه این دسته از بیماران پس از مراجعات زیاد به پزشک، دست آخر نتیجه ای نمی گیرند. بنابراین، کارگاهی در این کنگره برپا می شود تا پزشکان آموزش لازم را ببینند و بدانند برای درد بیمار باید چکار کنند.

هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران با موضوع بیماریهای خوش‌خیم و بدخیم پستان(جراحی، بازسازی و...) با حداکثر امتیاز بازآموزی (مدون و مداوم) ویژه پزشکان عمومی و متخصصان جراحی و داخلی به همراه کارگاههای آموزشی 29 تا 31 شهریور 91 در سالن همایشهای رازی تهران برگزار می‌شود.