کاهش ناپایداری جوی در شمال کشور/ بروز گرد و غبار در شرق و جنوب شرق

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عصر سه شنبه از ناپایداری ها در نوار شمالی کشور کاسته می شود و تنها شرق سواحل خزر دارای رگبار پراکنده است.

وی ادامه داد: بر اساس نقشه های پیش یابی از عصر امروز و فردا آسمان برخی از مناطق شرق و جنوب شرق کشور به دلیل افزایش سرعت وزش باد با پدیده گرد وغبار روبرو می شود.

به گفته مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از روز چهارشنبه تا پایان هفته جو غالب در کشور جوی آرام بوده و دمای هوا در نوار شمالی افزایش می یابد.

وی با اعلام اینکه هوای تهران امشب و فردا نیمه ابری و در پاره ای از نقاط با وزش باد همراه خواهد بود، افزود: دمای هوا در گرمترین ساعات روز به 31 و در کمترین ساعات به 20 درجه می رسد.