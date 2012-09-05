مهدی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقام سوم رزمی‌کارانی قمی در پیکارهای بادی‌کنتاکت قهرمانی کشور تصریح کرد: شاید به سبب اینکه میزبان تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها بودیم، انتظار ورزش دوستان از ما قهرمانی این رقابت‌ها بود.



وی ادامه داد: به هر حال باید بپذیریم که این نخستین دوره رقابت‌های رزمی قهرمانی کشور در استایل بادی کنتاکت بود و استان‌هایی که رزمی‌کاران خود را به این مسابقات اعزام کرده بودند، همگی با بهترین‌ها مدعی قهرمانی محسوب می‌شدند.



اردستانی عنوان داشت: در این دوره از مسابقات که در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، تیم هیئت ورزش‌های رزمی استان قم در مجموع چهار رده سنی موفق به کسب عنوان سوم مسابقات رزمی قهرمانی کشور شد.



وی افزود: مسابقات رزمی قهرمانی کشور در استایل بادی کنتالت با رقابت ورزشکاران رزمی 18 استان کشور به میزبانی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم به انجام رسید و در حالی نفرات برتر خود را شناخت که موفق‌ترین تیم در مجموع تمام رده‌های سنی این دوره تیم بوشهر بود.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم بیان داشت: نزدیک به 220 رزمی‌کار از استان‌های مختلف در این دوره از رقابت‌ها به میزبانی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت این تیم اعزامی هیئت ورزش‌های رزمی استان بوشهر بود که فاتح این دوره شد.



وی اضافه کرد: در حالی که این مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برنامه ریزی شده بود، رقابت‌های رده سنی نونهالان این دوره از پیکارها، در اوزان منهای 20، 25، 30، 35، 40 و 45 کیلوگرم به انجام رسید.



اردستانی عنوان داشت: همچنین رزمی کاران مدعی کسب عناوین برتر در پیکارهای قهرمانی کشور به میزبانی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم در رده سنی نوجوانان در اوزان منهای 30، 35،‌40، 45، 50، 60 و به اضافه 60 کیلوگرم با یکدیگر پیکار کردند.



وی یاد آور شد: از سوی دیگر سالن شهید حیدریان قم میزبان مدعیان رده سنی جوانان نیز بود که در رده سنی جوانان مسابقات آن در اوزان منهای 45، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80 و به اضافه 85 کیلوگرم برگزار شد و برترین‌های خود را شناخت.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم اظهار داشت: در نهایت اینکه رقابت‌های رده سنی بزرگسالان در اوزان منهای 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90 و به اضافه 95 کیلوگرم به انجام رسید و بدین ترتیب پرونده رقابت‌های رزمی قهرمانی کشور در قم در استایل بادی کنتاکت بسته شد و قم بعد از بوشهر و آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت.



مدال آوران قم در رده سنی نونهالان:

وزن منهای40 کیلوگرم: عرفان ملکی مدال طلا

وزن منهای 30 کیلوگرم: علیرضا سمیعی مدال برنز

وزن منهای 35 کیلوگرم: محمدجواد مجیدی مدال نقره

وزن منهای 40 کیلوگرم: محمدباقر حسینی مدال نقره



مدال آوران قم در رده سنی نوجوانان:

وزن منهای 35 کیلوگرم: محمدحسین رستم‌زاده مدال طلا

وزن منهای 45 کیلوگرم: حمیدرضا احمدی مدال برنز

وزن منهای 50 کیلوگرم: علیرضا خاکسار مدال برنز

وزن منهای60 کیلوگرم: سجاد بنایی‌جهرمی مدال برنز

وزن منهای 60 کیلوگرم: محمدمهدی مجیدی‌نسب مدال برنز

وزن به اضافه 60 کیلوگرم: علی کعبی‌زاده مدال نقره



مدال آوران قم در رده سنی جوانان:

وزن منهای 70 کیلوگرم: سیدعلی اصغر حسینی مدال طلا

وزن منهای 75 کیلوگرم: سیدمصطفی موسوی‌کاظمی مدال طلا

وزن منهای 60 کیلوگرم: مرتضی کاویانی مدال برنز

وزن منهای 65 کیلوگرم: محمدسجاد سلیمی مدال برنز

وزن منهای 80 کیلوگرم: کمیل جمالی‌گشتی مدال برنز

وزن به اضافه 85 کیلوگرم: علیرضا وطنخواه مدال نقره

وزن به اضافه 85 کیلوگرم: علی سلیمی‌پور مدال برنز



مدال آوران قم در رده سنی بزرگسالان:

وزن منهای 55 کیلوگرم: مجتبی سلیمی مدال طلا

وزن منهای 70 کیلوگرم: رضا ولدخانی مدال طلا

