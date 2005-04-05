احمد طالبي نژاد: تصميم گرفته ام برنامه هاي نوروزي را نبينم // اعتماد چنداني به تلويزيون ندارم

احمد طالبي نژاد، نويسنده ومنتقد سينما و تلويزيون در گفت و گو با خبرنگار " مهر " درباره كميت و كيفيت فيلم هاي سينمايي، مجموعه هاي تلويزيوني و ويژه برنامه هايي كه به مناسبت نوروز از تلويزيون پخش شد، گفت: من فيلم هاي سينمايي زيادي از تلويزيون نديدم و بايد بگويم به جز بخش هاي كوتاهي از برخي فيلم هاي پخش شده در نوروز، اثر سينمايي ديگري را مشاهده نكردم. چون اعتماد چنداني به فيلم هايي كه از تلويزيون پخش مي شود، ندارم. به اين جهت كه هم ساختار و هم مضمون فيلم ها به خصوص آثار خارجي وقتي كه از شبكه هاي تلويزيوني ما پخش مي شود با تغييرات زيادي مواجه مي گردد كه اين مساله روي كيفيت فيلم تاثير منفي مي گذارد.وي در ادامه خاطر نشان كرد: البته پيش از آغاز پخش مجموعه برنامه هاي نوروزي فهرست فيلم هايي كه قرار بود از تلويزيون پخش شود را مطالعه و بررسي كردم. برخي از فيلم هايي كه در اين فهرست وجود داشت، از لحاظ مضمون يا تكنيك آثار ارزشمندي به شمار مي رفتند، اما حقيقت اين است كه بسياري از آثار مورد نظر مناسب عيد نبودند. در مناسبت هايي همانند عيد نوروز كه حال و هواي عمومي جامعه به سمت نشاط و شادي سوق پيدا مي كند، بايد آثار كمدي و مفرح از تلويزيون پخش شود، در حالي كه مضمون بسياري از اين آثار يا غم انگيز بودند يا اصولا" همخواني چنداني با نوروز نداشتند. مساله اينجاست كه مديران تلويزيون ما بايد ميان روزهاي مختلف سال تفاوت قايل شوند.طالبي نژاد با اشاره به كيفيت مجموعه هاي تلويزيوني ايراني كه به مناسبت روزهاي تعطيل ابتداي سال ساخته و پخش شده بود، اظهار داشت: در مجموع امسال تلويزيون از نظر كمي، حجم قابل توجهي از آثار را در معرض ديد بينندگان قرار داده بود، اما از نظر كيفيت، سطح كلي آثار پايين بودند. من معمولا" سريال هاي ايراني را نگاه نمي كنم. اما به آثار مهران مديري علاقه دارم. به همين خاطر مجموعه " جايزه بزرگ " را با دقت تماشا كردم ولي انتظار نداشتم كه چنين كار پيش پا افتاده اي را از او تماشا كنم . فكر مي كردم كه او خاطره برنامه هاي عيد 72 را زنده خواهد كرد. به نظر مي رسد مديري در ساخت آثار خود دچار نوعي سرگرداني شده است. توليد سريال به شدت ضعيف " نقطه چين " نشان از اين سرگرداني دارد. حتي وقتي پيش از عيد مجموعه " پاورچين " دوباره از تلويزيون پخش شد، به خوبي پايين آمدن كيفيت آثار اين كارگردان تلويزيوني را نشان داد.اين منتقد با تاكيد بر اينكه كمتر به وجه كيفي آثار مناسبتي نوروز امسال توجه شده است، اظهار داشت: وقتي مجموعه هاي تلويزيوني كه طي چند سال اخير ساخته شده است را با سريال هاي سال هاي دور مقايسه مي كنم - جدا از ضعف هاي اساسي كه اين نوع آثار از نظر كيفي داشتند - آثار اين سالها را فاقد جذابيت و كيفيت لازم مي بينم. براي نمونه مجموعه " خوش غيرت " كه امسال از تلويزيون پخش شد، در وجه كيفي بسيار ضعيف و فاقد جذابيت بود. در مجموع بايد بگويم كه طي چند سال اخير برنامه خوب و ماندگار از تلويزيون پخش نشده است.