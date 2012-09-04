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۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

4800 مهندس لرستانی واجد شرایط رای دادن در انتخابات نظام مهندسی هستند

4800 مهندس لرستانی واجد شرایط رای دادن در انتخابات نظام مهندسی هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اجرایی ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی لرستان گفت: 4800 مهندس لرستانی واجد شرایط رای دادن در انتخابات نظام مهندسی هستند.

صحبت الله بزرگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان لرستان چهار هزار و 875 مهندس واحد شرایط رای دادن هستند.

وی ادامه داد: سه هزار و 15 نفر از این مهندسان در خرم آباد مشغول به فعالیت هستند.

بزرگ زاده تعداد مهندسان واجد شرایط رای دادن در شهرستان بروجرد را 746 نفر ذکر کرد و افزود: همچنین در الشتر 173 نفر، نورآباد 84 نفر، کوهدشت 208 نفر، ازنا 87 نفر، پلدختر 79 نفر، الیگودرز 194 نفر و دورود 289 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

وی روند برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی در لرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مشارکت مهندسان نیز در این دوره از انتخابات مطلوب بوده است.

کد مطلب 1689190

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